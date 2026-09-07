Der vergessene schwule Aktivist Karl Friedrich Jordan

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Heute, 05:28h 9 Min.

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Karl Friedrich Jordan (1861-1926) studierte Biologie und Mathematik und erwarb 1886 den Doktorgrad in Biologie. Danach war er als Lehrer tätig und ließ sich 1908 in den vorzeitigen Ruhestand versetzen. Nähere Infos zu Leben und Werk bieten Bernd-Ulrich Hergemöllers biografisches Lexikon "Mann für Mann" (2010, 1. Teilbd., S. 615) und ein Aufsatz von Jens Dobler auf der Internetseite der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft. Nachfolgend gehe ich nur auf einen Teil seiner zahlreichen Publikationen ein. Weil Jordans wichtigste Aufsätze und auch einige seiner Gedichte online verfügbar sind, ist es recht einfach, sich mit ihm, seinen Themen und seiner Lyrik näher zu beschäftigen. Ein Foto von ihm ist leider nicht bekannt.



Einige Texte erschienen unter seinem Pseudonym Max Katte, das er 1919 selbst aufgelöst hat. Der Name Max Katte erinnert an Hans Hermann von Katte, einen Jugendfreund des preußischen Königs Friedrich II., und wurde vielleicht deshalb von Jordan als Pseudonym gewählt. (Das Verhältnis des jungen Friedrich und Kattes wird vielfach als homoerotisch interpretiert.)



Hans Hermann von Katte, der Freund Friedrichs II., war möglicherweise der Namensgeber für Jordans Pseudonym

Jordan und das WhK



Die frühe Homosexuellenbewegung bestand u. a. aus dem Wissenschaftlich humanitären Komitee (WhK), das 1897 als Interessenvertretung für Homosexuelle von Magnus Hirschfeld und anderen Aktivisten gegründet wurde. Das WhK gab ab 1899 das "Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen" (JfsZ) heraus, in dem auch Aufsätze von Jordan publiziert wurden. Als "Max Katte" war Jordan wohl mindestens von 1907 bis 1920 Mitglied des Obmännerkollegiums des WhK, also Teil eines Beratungs- und Repräsentationsgremiums. Darüber hinaus hielt Jordan regelmäßig Vorträge für das WhK. Auf drei Beiträge Jordans im Jahrbuch möchte ich etwas ausführlicher eingehen.



"Aus dem Leben eines Homosexuellen"



Unter seinem Pseudonym Max Katte berichtete Jordan in "Aus dem Leben eines Homosexuellen" (JfsZ, 1900, S. 295-323) aus seinem eigenen Leben, was ihm erkennbar schwerfiel: "Fast möcht' ich, indem ich damit beginne, wieder davon abstehen; denn was ich durchlebt ( ), es ist so ( ) intim, dass ich mich scheue, es der Öffentlichkeit preiszugeben. ( ) Ich biete mich als Objekt der Beobachtung oder ( ) der Forschung dar, bitte aber, unbefangen und ohne Vorurteil zu bedenken und zu prüfen, was ich über mich sage." Er habe sich nie zu Frauen hingezogen gefühlt. Seine Schwärmerei für gleichaltrige Mitschüler habe mit acht Jahren begonnen und im Alter von 14 Jahren habe er mit einem Mitschüler seine erste gleichgeschlechtliche Erfahrung gemacht. Jordan berichtet von Männern, in die er sich verliebt habe, aber auch von einer Erpressung durch zwei Männer und von seinen Gedanken an Freitod. Er findet den Mut, beide Erpresser anzuzeigen, die zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt wurden. Jordans Beitrag enthält mehrere Liebesgedichte von ihm und endet auch mit einem dieser Gedichte.



Die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft zählt diesen Aufsatz "zu jener Bekenntnisliteratur, die um die Jahrhundertwende versucht, deutlich zu machen, dass Homosexuelle ebenso normal und vollwertig sind und nicht abartige Wesen, als die sie oft dargestellt wurden. Solch eine Veröffentlichung in jener Zeit setzte einigen Mut voraus. ( ) Solcherlei Schilderungen waren damals Überlebenshilfen, denn nicht wenige Schwule befanden sich in einer ähnlichen Situation."



Symbolbild zur Erpressung eines Homosexuellen: Filmszene aus "Anders als die Andern" (1919)

"Der Daseinszweck der Homosexuellen"



Ebenfalls unter seinem Pseudonym Max Katte publizierte Jordan auch den Aufsatz "Der Daseinszweck der Homosexuellen" (JfsZ, 1902, S. 272-288). Darin geht es ihm, neben den moralischen Vorurteilen gegen Homosexuelle, auch um die fehlende Fortpflanzung und um den Vorwurf, "dass wir Homosexuelle unsern wahren Daseinszweck nicht erfüllten". Jordan macht nun das, was sich argumentativ anbietet: Er weist darauf hin, dass sich auch die meisten Heterosexuellen nicht über ihren Nachwuchs definierten. Dem Menschen sei "die Fortpflanzung nicht ( ) Daseinszweck". Der Mensch folge beim Sex seinem Trieb und nicht einem Zweck der Natur. Zur Frage, was die Natur mit der Homosexualität bezwecke, verweist er auf den Philosophen Arthur Schopenhauer. (Mit Schopenhauers recht kruden Theorien habe ich mich schon einmal in einem queer.de-Artikel auseinandergesetzt.) Jordan selbst nimmt an, dass die Homosexualität ein Schutz der Natur vor Überbevölkerung sei. Homosexualität komme aus der Natur und wir sollten diese Natur  so Jordan  nicht zerstören. Dass Jordan diese Frage so wichtig war, dürfte vermutlich auch damit zu tun haben, dass er studierter Biologe war.



Jordan erzählt in diesem Aufsatz auch von seinen eigenen Gefühlen: Mit Bezug auf die homosexuelle Liebe schreibt er zunächst, dass "mir persönlich diese Art der Liebe auch nicht behagt (ebenso wenig wie die heterosexuelle Liebe)". Man solle trotzdem versuchen, sie zu verstehen, weil man sie dann nicht mehr "verdammen" könne. Gegenüber einem Arzt habe er gestanden, "dass ich noch nie ein Weib geschlechtlich geliebt hätte, und nie eins lieben könnte". Trotzdem schreibt er später: "Wir homosexuellen Männer lieben den Mann" und verwendet Formulierungen wie "uns" und "wir", wenn es um Homosexuelle geht. Sein Beitrag endet mit einem emotionalen Plädoyer für "Liebe" und "Anerkennung", das er an "die glücklicheren, heterosexuellen Brüder" richtet.



"Die virilen Homosexuellen"



Unter demselben Pseudonym erschien Jordans Aufsatz "Die virilen Homosexuellen" (JfsZ, 1905, S. 85-106). Der Begriff des virilen Homosexuellen, also eines homosexuellen Mannes, der ein ausgeprägt "männliches" Erscheinungsbild und Verhalten hat, spielte in den Anfängen der frühen Homosexuellenbewegung eine große Rolle, weil Aktivisten wie Adolf Brand das Ideal des virilen, heroischen Mannes betonten und sich gegen Magnus Hirschfelds Theorie der "sexuellen Zwischenstufen" wandten. Insofern ist es interessant, dass dieser Aufsatz nicht in einer Publikation von Brand, sondern im Jahrbuch erschien. Es ist zunächst ein klassischer emanzipatorischer Text, der auf die bisherige sexualwissenschaftliche Forschung verweist und Gleichberechtigung einfordert. Die gesellschaftsprägende Kraft des strafrechtlichen Verbots homosexueller Handlungen unter Männern verdeutlicht Jordan, indem er zum Vergleich homosexuelle Handlungen unter Frauen anführt: Lesbische Sexualität werde toleriert, weil sie nicht verboten sei. Die Vorurteile der Heterosexuellen würden vor allem auf der Vorstellung von Analverkehr unter homosexuellen Männern beruhen. Seine Vorstellung von den virilen (bzw. den supervirilen) Männern hatte Jordan von Gustav Jäger übernommen, den er mit den Worten zitiert, dass es sich bei diesen "männlichen" Homosexuellen um "die höchsten Blüten der Menschheit" handle.



In einer Rezension dieses Jahrbuch-Bandes (in: "Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte auf dem Gebiete der Neurologie und Psychiatrie", 1906, S. 1151-1152) schreibt der Psychiater Max Kötscher, dass auch in diesem Band (wie in früheren JfsZ-Bänden) leider nicht die Präsentation eines angeblichen "homosexuellen Übermenschen" fehle, was ihn  den Rezensenten  an der "Objektivität der gesamten Betrachtungsweise der Homosexuellen (im Jahrbuch) zweifeln" lasse. Er äußert die Ansicht, dass ein Beitrag wie der Jordans den Interessen der Homosexuellen nur schade. An einem Punkt hat Kötscher Recht: Das Jahrbuch war nicht objektiv, sondern setzte sich für Homosexuelle ein.

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Jordan und die Gemeinschaft der Eigenen



Ein Vortrag von Jordan im Februar 1920 mit der Formulierung "unsere Liebe"

Ein anderer Teil der Homo­sexuellenbewegung war die "Gemeinschaft der Eigenen" (GdE), begründet von Adolf Brand, der ab 1896 die Zeitschrift "Der Eigene" herausgab, die ab 1898 als die erste regelmäßig erscheinende Homo­sexuellenzeitschrift der Welt bezeichnet werden kann. Die "Gemeinschaft der Eigenen" gründete Brand zunächst als internen homo­sexuellen Lesezirkel. Im August 1919 wurde den Mitgliedern mitgeteilt, dass Jordan zum zweiten Vorsitzenden der GdE gewählt worden war.



Zu dem, was in der Homo­sexuellenzeitschrift "Der Eigene" von oder über Jordan zu lesen ist, gehören zunächst einmal seine Gedichte, wie das unter dem Namen Max Katte veröffentlichte "Zeus und Ganymed" ("Der Eigene", 1903, Heft 4, S. 267-268). Etwas Besonderes ist das Katte-Gedicht "Wenn Du" ("Der Eigene", 1905, Heft 2, S. 48-56), weil es in einer Vertonung von Felix Lederer auch mit Noten publiziert wurde. Mit den Gedichten "Unbegreiflich" ("Der Eigene", 1919/1920, Heft 2, S. 3), "Sei gegrüßt" ("Der Eigene", 1919/1920, Heft 7, S. 3), "An Eros" ("Der Eigene", 1920, Heft 1, S. 12) und "Kußlieder" ("Der Eigene", 1920, Heft 13, S. 154) wurde das Pseudonym des Autors aufgelöst. Nur das Gedicht "Wenn Du" ist geschlechtsneutral formuliert, alle anderen drücken den Wunsch nach Küssen und Zärtlichkeiten mit Jünglingen aus, wobei das letzte Gedicht auch sexuelle Anspielungen enthält. Jordan hatte den nicht selbstverständlichen Mut, sein Pseudonym zu lüften ("Unbegreiflich" erschien am 29. November 1919), auch wenn dies nicht eindeutig als ein offen homo­sexuelles Auftreten angesehen werden kann, da zwischen dem Autor und dem lyrischen Ich ein Unterschied besteht.



Bei der Veröffentlichung eines homo­erotischen Liebesgedichts wird im November 1919 erstmals das Pseudonym von Max Katte aufgelöst

Vermutlich war es kein Zufall, dass er das Pseudonym 1919/1920 auflöste. Vielleicht fühlte sich Jordan nach dem Ende des Kaiserreichs durch die freiheitlichere Atmosphäre der Weimarer Republik dazu ermutigt. Eine weitere Voraussetzung war, dass er seit 1908 im Ruhestand war, weil ihn ein öffentliches Outing zuvor seine Stellung als Gymnasiallehrer gekostet hätte.



Im "Eigenen" wird auch auf mehrere öffentliche Veranstaltungen Jordans hingewiesen  wie auf eine Lesung von Jordans Drama "Uebermenschen" am 5. Februar 1920 in Berlin ("Der Eigene", 1919/1920, Heft 9, S. 8). Dieses nicht veröffentlichte, vermutlich von Friedrich Nietzsches Idee des "Übermenschen" beeinflusste Drama handelt von einem fiktiven Reformator im Florenz der Renaissance, der "die wahre Lehre Jesu vom neuen Menschen" verkündet und durch Verrat scheitert. Bei Jordans Vortrag "Warum und inwiefern ist unsere Liebe berechtigt?" am 12. Februar 1920 ("Der Eigene", 1919/1920, Heft 11, S. 8) kann die Formulierung "unsere Liebe" als Hinweis auf ein offenes Auftreten als Homo­sexueller gewertet werden. In der redaktionellen Berichterstattung der GdE wurde in der Rubrik "Von Kampf und Ziel" mehrfach darauf hingewiesen, dass Jordan in einer Kooperation der Homo­sexuellenorganisationen WhK, GdE und Deutscher Freundschaftsverband die Interessen der GdE vertrat und sich auch in einer Kunst-Kommission betätigte (u. a. "Der Eigene", 1920, Heft 1, S 11).



Parallelen zwischen Karl Friedrich Jordan und Ernst Burchard



Vor fünf Tagen, am 9. September, habe ich hier auf queer.de an den Homo­sexuellenaktivisten Ernst Burchard erinnert.



Ernst Burchard (links) mit seinem Freund

Zwischen Burchard (*1876) und Jordan (*1861) gibt es trotz ihres Altersunterschiedes viele Parallelen. Beide schwulen Aktivisten wirkten in Berlin und waren wichtige Bindeglieder zwischen dem WhK und der GdE, also zwischen zwei Organisationen der Homo­sexuellenbewegung, die zeitweise unversöhnlich wirkten. Beide Männer spendeten Geld für die Bewegung, schrieben Aufsätze und Gedichte. Die Gedichte der beiden Aktivisten im "Eigenen" wurden in WhK-Publikationen erwähnt, ihre literarische Qualität wird aber offenbar als gering angesehen (JfsZ, 1904, S. 596-597; der WhK-Rezensent erwähnt die unterschiedliche Qualität der Gedichte im "Eigenen", hebt aber als gelungen nur Gedichte anderer Autoren hervor). Jordan und Burchard gehörten zu den heute bekannteren Obmännern des WhK  von denen mittlerweile mehr als 130 namentlich bekannt sind (ausführliche Informationen hierzu bietet die Internetseite der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft).

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Resümee

Jordans wichtigster Beitrag ist aus heutiger Sicht wohl sein autobiografischer Text "Aus dem Leben eines Homosexuellen". Unabhängig davon, als wie mutig man diesen Text über die eigene homosexuelle Orientierung ansieht, weil er zunächst "nur" unter Pseudonym erschien, kann man festhalten, dass Jordan damit vielen anderen Schwulen die Möglichkeit bot, sich mit seinem Leben als Homosexueller zu identifizieren. Das ist eine wichtige Funktion autobiografischer Schriften bzw. von Bekenntnisliteratur, die andere Sachliteratur nicht leisten kann.



Als Vertreter der frühen Homosexuellenbewegung hat Jordan diese Bewegung vor allem in den ersten 20 Jahren des 20. Jahrhunderts mitgeprägt. Nach 1920 scheint er kaum noch aktiv gewesen zu sein. In seinem Aufsatz "Der Sexualtrieb in der Pubertätszeit. Zum Problem des Alters der 'geschlechtlichen Indifferenz'" (in: "Die Freundschaft", 1925, Heft 5, S. 83-84) ist das Bestreben erkennbar, die Homosexualität auch im Allgemeinen zu legitimieren, worauf ich in einem früheren queer.de-Artikel bereits verwiesen habe.



Am 14. September 1926 starb Jordan nur wenige Tage vor seinem 65. Geburtstag an den Folgen einer nicht bekannten Krankheit, womit die Bewegung einen wichtigen Aktivisten verlor.