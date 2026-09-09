Sechs queere Hoffnungsträger*­innen bei den Emmys

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Heute, 06:17h 4 Min.

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In der Nacht von Montag auf Dienstag werden in Los Angeles zum 78. Mal die Primetime Emmy Awards verliehen, der größte und wichtigste Fernsehpreis der Welt. In den 19 Kategorien, in denen in der von Schauspielerin Mariska Hargitay moderierten Show die Gewinner*innen gekürt werden, sind auch einige queere Serien-Schaffende nominiert. Diese sechs können sich in diesem Jahr Hoffnungen auf einen Emmy machen.



Colman Domingo



Colman Domingo in der zweiten Staffel von "The Four Seasons" (Bild: Netflix)

Wie schon für die erste Staffel von "The Four Seasons" (Netflix) ist Colman Domingo auch für die zweite wieder für seine Rolle als schwuler Architekt Danny als bester Nebendarsteller in einer Comedy-Serie nominiert. Die Konkurrenz ist allerdings groß, unter anderem tritt er gegen Harrison Ford an. Eine weitere Nominierung hatte er in diesem Jahr als Gastdarsteller in der dritten und letzten Staffel von "Euphoria" bekommen (nachdem er für die Serie 2022 seinen bislang einzigen Emmy bekommen hatte). In dieser Kategorie, die bereits vergangene Woche bei den Primetime Creative Arts Emmys verliehen wurde, musste sich der 56-jährige allerdings Ernst Harden Jr. für "The Pitt" geschlagen geben.

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Michael Urie

Zu Domingos direkten Konkurrenten gehört  wie im vergangenen Jahr  auch Michael Urie. Der 46-jährige ist erneut für seine Rolle als schwuler bester Freund des von Jason Segel gespielten Protagonisten der Comedy-Serie "Shrinking" (Apple TV) nominiert. Für die Rolle in der Serie, an deren vierter Staffel bereits gearbeitet wird, wurde der mit "Ugly Betty" bekannt gewordene Amerikaner 2025 mit dem Critics Choice Award ausgezeichnet.



Hannah Einbinder



Hannah Einbinder als Ava Daniels in "Hacks" (Bild: HBO Max)

Zu den großen Favoriten im Bereich der Comedy-Serie gehört auch in diesem Jahr wieder die fantastische und sehr queere Serie "Hacks". Die fünfte und letzte Staffel ist bislang in Deutschland noch nicht zu sehen (alle anderen laufen u.a. bei RTL+), hat aber nichts an ihren Qualitäten eingebüßt. Im vergangenen Jahr erhielt neben Hauptdarstellerin und Dauer-Siegerin Jean Smart auch Hannah Einbinder als beste Nebendarstellerin einen Emmy. Auch in diesem Jahr ist die queere 31-Jährige, die im Kino gerade in "Teenage Sex and Death at Camp Miasma" zu sehen ist, wieder nominiert.



Ayo Edebiri



Ebenfalls bereits einmal mit Emmy bedacht wurde Ayo Edibiri für "The Bear" (Disney+) Das war 2023, für die erste Staffel, in der sie noch als Nebendarstellerin galt. Inzwischen geht die queere 30-Jährige, die zuletzt auch einen Auftritt in der Serie "I Love L.A." hatte, als Hauptdarstellerin und ist dort für ihre Rolle als Köchin in der sehr dramatischen Comedy-Serie zum vierten Mal nominiert. Im kommenden Jahr könnte sie noch eine Chance haben. Denn die fünfte und letzte Staffel von "The Bear" kommt erst für die Emmy-Verleihung 2027 in Frage. Dann wird sie mit "Prodigies" allerdings auch schon eine neue Serie am Start haben.



Meg Stalter



Meg Stalter als Kayla Schaefer in "Hacks" (Bild: Kenny Laubbacher / HBO Max)

Seit der ersten Staffel gehört Mega Stalter zum Ensemble von "Hacks", doch für die fünfte und letzte ist sie nun erstmals als beste Nebendarstellerin nominiert. Auch unabhängig davon kann die bisexuelle 35-Jährige auf umtriebige zwölf Monate zurückblicken. Nachdem sie 2025 auch die Hauptrolle in Lena Dunhams Serie "Too Much" spielte, veröffentlichte sie in diesem Jahr ihr Debütalbum "Crave". Und ihren Broadway-Einstand konnte sie im Erfolgsstück "Oh, Mary" vor einigen Monaten auch feiern.



Michael Patrick King



Als einer der Verantwortlichen von "Sex and the City" schrieb Michael Patrick King Fernsehgeschichte, zuletzt brachte es seine umstrittene Fortsetzung "And Just Like That" immerhin auf drei Staffeln. Nominiert ist der schwule Amerikaner, der auch hinter Serien wie "Two Broke Girls" oder "AJ and the Queen" steckte, nun allerdings in der Kategorie "Bestes Drehbuch / Comedy", für eine Folge der dritten Staffel der Kultserie "The Comeback" (HBO Max). Geschrieben hat er das Skript gemeinsam mit seiner ebenfalls nominierten guten Freundin Lisa Kudrow, mit der er sich die Serie schon vor über 20 Jahren ausgedacht hatte. Kudrow ist in diesem Jahr, wie schon für die beiden ersten Staffeln von "The Comeback", erneut als beste Hauptdarstellerin nominiert. Gewonnen hat King bislang übrigens zwei Emmys: 2001 als Mit-Produzent von "Sex and the City" und ein Jahr später für eine von ihm inszenierte Folge der Erfolgsserie

Plus: Reality-TV

Gewohnt queer geht es außerdem in der Kategorie Outstanding Reality Competition Program zu. Nominiert dort sind unter anderem "Dancing With the Stars", die von der lesbischen Kirsten Kish moderierte Koch-Show "Top Chef" und "RuPaul's Drag Race", dem viermaligen Sieger (von 2018-2021). Favorit ist allerdings Vorjahres-Gewinner "The Traitors". Für die US-Version von "Die Verräter  Vertraue niemandem!" wurde bei den Primetime Creative Arts Emmys bereits der schwule Schauspieler Alan Cumming als Moderator ausgezeichnet (queer.de berichtete).



Weitere Emmy-Gewinner bei der Veranstaltung in der vergangenen Woche waren übrigens die Neuauflage der "Muppet Show", Bad Bunnys Halftime-Show oder Hollywood-Legende Julie Andrews als Sprecherin in "Bridgerton". Auch das Hairstyling-Team von "RuPaul's Drag Race" durfte einen Emmy mit nach Hause nehmen. Connor Storie, Star aus "Heated Rivalry" (als kanadische Produktion bei den Emmys nicht wählbar), ging für seinen Auftritt bei "Saturday Night Live" allerdings leer aus.