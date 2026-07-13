Nächster Bundespräsident? Hape Kerkeling unentschlossen

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Einige Menschen wollen Hape Kerkeling als Bundespräsidenten sehen (Bild: WDR / Florianfilm GmbH)

Hape Kerkeling weiß noch nicht, ob er Ja sagen würde, wenn ihm das Amt des Bundespräsidenten angeboten würde. "Noch hat mich niemand gefragt", sagte der schwule Entertainer und Komiker dazu in dem niederländischen Fernsehprogramm "Buitenhof". "Ich habe noch keine Antwort darauf." Seit längerem sammelt eine Online-Petition Stimmen, um Kerkeling für das höchste Staatsamt vorzuschlagen (queer.de berichtete). Mittlerweile haben den Aufruf auf der Plattform der Kampagnenorganisation Campact über 144.000 Menschen unterzeichnet.



Er hätte im Leben nie gedacht, dass ihn irgendjemand einmal in diesem Amt sehen könnte, sagte Kerkeling (61). "Aber es wäre doch sehr schwer. Vielleicht ist die Rente besser als Präsident von Deutschland werden  auch wenn es eine große Ehre wäre."



Hape Kerkeling wurde in der Sendung nach seiner Reaktion auf den AfD-Erfolg bei der Wahl in Sachsen-Anhalt gefragt. Ihm habe das Ergebnis Angst gemacht, berichtete er. "Ich denke, dass es in Sachsen-Anhalt natürlich große Probleme gibt: wirtschaftliche Probleme, soziale Probleme." Die hohen Erwartungen zur Zeit der Wiedervereinigung seien nicht erfüllt worden. Dennoch sei es für ihn unbegreiflich, dass nun so viele Menschen die Lösung ihrer Probleme ausgerechnet von dieser Partei erwarteten und dafür Unfreiheit riskierten.



Mut mache ihm aber, dass immer noch die Mehrheit der Deutschen überzeugte Demokrat*­innen seien. "Die Grundlage, die wir in Deutschland haben, ist unser Grundgesetz, und dieses Grundgesetz ist stark", sagte Kerkeling. (dpa/cw)