Nach Hayden Panettieres Tod: Polizei setzt ihren Freund fest

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Greenville

Hayden Panettiere starb am 16. August (Bild: Tabercil / flickr)

Der Freund der vergangenen Monat verstorbenen Hayden Panettiere, Brian Hickerson, wurde nach einer angeblichen Auseinandersetzung in einem Restaurant in South Carolina kurzzeitig von der Polizei festgehalten.

Hickerson und sein Bruder Zach gehörten zu "mehreren Personen, die an einer Auseinandersetzung" im Wild Wing Café am 12. September beteiligt waren, wobei "mehrere Gäste" festgehalten wurden, während der Vorfall untersucht wurde, teilte die Polizei von Greenville in einer Erklärung vom Sonntag gegenüber "USA Today" mit.

Zach Hickerson wurde festgenommen

Die Polizeikräfte wurden dem Bericht zufolge gegen 21:10 Uhr wegen einer körperlichen Auseinandersetzung zu dem Restaurant gerufen. Nach Angaben der Polizei "stellten die Beamten im Laufe der Ermittlungen fest, dass Zach Hickerson stark alkoholisiert war". Er begann, in der Öffentlichkeit Schimpfwörter zu brüllen, woraufhin er festgenommen und in die Haftanstalt von Greenville County gebracht wurde, so der Bericht. Brian Hickerson wurde unterdessen noch im Restaurant freigelassen.

Der Vorfall ereignete sich rund vier Wochen nach dem Tod von Panettiere am 16. August (queer.de berichtete). Die bisexuelle Schauspielerin starb in einer Wohnanlage in South Carolina. Brian und Zach Hickerson hatten sie leblos aufgefunden und den Notruf gewählt, wie aus einem Polizeibericht hervorgeht. Die Todesursache von Panettiere wurde von der Gerichtsmedizin noch nicht bekannt gegeben. Die Ergebnisse der Autopsie und der toxikologischen Untersuchungen könnten bis zu drei Monate auf sich warten lassen, heißt es.

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Zach Hickerson reagiert auf Festnahme

Ein von "TMZ" veröffentlichtes Paparazzi-Video zeigte Zach Hickerson offenbar nach seiner Freilassung vor dem Gefängnis in Greenville. Auf die Frage, wie es ihm gehe, antwortete er: "Das ist das Problem, wenn ihr solche Sachen ins Internet stellt. Die Leute füllen ihre eigenen Lücken und wollen andere ohne Grund angreifen."

Er fuhr fort: "Es ist einfach unglaublich frustrierend  all das, was wir durchgemacht haben, und all die Gerüchte, die in Umlauf gebracht werden, an die die Leute dann glauben und aufgrund derer sie uns schließlich angreifen." Er wollte nicht näher darauf eingehen, was zu seiner Festnahme geführt hatte, sagte dem Kameramann lediglich: "Ich werde das irgendwann klären."

Am 20. August hatte Brian Hickerson, der mit Panettiere lange in einer On/Off-Beziehung war, über seinen Anwalt eine erste Stellungnahme zum Tod der Schauspielerin veröffentlicht. "Haydens Tod wird weiterhin untersucht, und es ist wichtig, dass diese Ermittlungen ihren Lauf nehmen können", sagte Sloan Ellis. "Wie bereits öffentlich berichtet wurde, hat die Polizei bestätigt, dass keine Anzeichen für ein Verbrechen vorliegen. Aus Respekt gegenüber Haydens Angehörigen und den laufenden Ermittlungen wird es zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Stellungnahmen geben." (spot/cw)

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