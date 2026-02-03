Harry Styles: Wird er 2027 Glastonbury-Headliner?

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Harry Styles (32) wird als Headliner für das Glastonbury Festival 2027 gehandelt. Erst vor wenigen Tagen hatte der frühere One-Direction-Star die Termine für seine "Together, Together"-Tour im kommenden Jahr bekannt gegeben Fans fiel dabei auf, dass zwischen dem letzten Konzert in den USA und dem ersten in Europa eine große Lücke klafft. Am 28. und 29. Mai tritt der Popsänger in Chicago auf. Erst am 2. und 3. Juli geht es mit Shows in Berlin weiter (queer.de berichtete).



In der Kommentarspalte des Instagram-Posts schienen sich die Fans sicher, dass das einen Auftritt als Headliner in Glastonbury bedeutet. Das englische Festival findet im kommenden Jahr vom 23. bis 27. Juni 2027 statt. "Harry Styles als Headliner in Glastonbury bestätigt", ist unter Styles' Instagram-Post zu lesen. "Keine Auftritte im Juni, oh Harry tritt definitiv in Glastonbury auf" oder "Was ich da sehe, ist eine nette kleine Lücke als Headliner beim @glastofest", hieß es auch. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.



Tour begann im Mai



Im Mai 2026 hatte Harry Styles seine "Together, Together"-Tour gestartet. Derzeit absolviert er eine Konzertresidenz im Madison Square Garden in New York City. Im November geht es für ihn nach Australien. Seine letzte Show für 2026 spielt er am 13. Dezember in Sydney. Im April 2027 geht es dann mit den frisch angekündigten Konzertterminen weiter.

Dass er seine Tour verlängert, gab Styles in einem Newsletter bekannt. "Als wir beschlossen, die Tour 2026 zu machen, wusste ich, dass sie etwas Besonderes werden würde, aber was ihr daraus gemacht habt, hat meine Vorstellungen bei weitem übertroffen", schrieb der Musiker darin.



Er liebe es, für seine Fans zu performen. "Deshalb wollte ich, dass ihr als Erste erfahrt, dass wir Termine für 2027 hinzufügen werden, was mir, ehrlich gesagt, zunächst etwas beängstigend erschien", erklärte er. Styles kenne nur das Leben als Musiker. Als solcher fühle er sich "wie der glücklichste Mensch der Welt, diese Momente immer noch mit euch teilen zu dürfen".



Für Deutschland kündigte er die zwei Shows in Berlin an. Am 2. und 3. Juli tritt er auf dem dem Tempelhofer Feld auf. Das Duo Getdown Services eröffnet die Konzerte. (spot/cw)