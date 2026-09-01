

Bild der Einweihung der Regenbogen­bank am 6. August (Bild: IMAGO / Funke Foto Services)

Heute, 10:37h 2 Min.

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Zwei Wochen nach ihrer Zerstörung steht an der Gedenkstätte für den islamistischen Terroranschlag auf den Christopher Street Day im Berliner Tiergarten wieder eine Sitzbank in Regenbogenfarben. Die vorherige Bank war in der Nacht zum 1. September von Unbekannten zerstört worden (queer.de berichtete).



Sie hatten die farbigen Holzbohlen abgerissen. Die Bank war als Zeichen für eine offene Gesellschaft und als Ort aufgestellt worden, an dem Menschen ihre Trauer über den Anschlag ausdrücken können.

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Ahornbäumchen konnte gerettet werden

Knapp eine Woche darauf wurde zudem ein junger Ahornbaum an der Gedenkstätte aus der Erde gerissen (queer.de berichtete). Laut Bezirksamt kann er voraussichtlich gerettet werden. Der Baum sei am vergangenen Dienstag wieder eingepflanzt und mit einer Unterflurverankerung stärker gesichert worden. Auch das Baumgitter wurde wieder aufgestellt und mit Erdankern befestigt. Der Ahorn war als Ersatz für den Baum aufgestellt worden, mit dem der Wagen des Attentäters vom 25. Juli kollidiert war (queer.de berichtete).



Die Taten hatten im politischen Berlin für Entsetzen gesorgt: "Ich bin voller Wut und Fassungslosigkeit, aber auch trotzig", teilte etwa Werner Graf nach der Beschädigung des Baumes mit mit; er ist der offen schwule Fraktionsvorsitzende der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus und Spitzenkandidat bei der anstehenden Berlin-Wahl am kommenden Sonntag. "Wir, die queere Gemeinschaft in Berlin, wir geben nicht auf, wir werden nicht leise, wir werden uns nicht verstecken. ( ) Ich sage allen queeren Menschen in dieser Stadt: Ihr seid nicht allein. Wir pflanzen diesen Baum wieder. So oft, wie es nötig ist", so Graf.



Bei dem Terroranschlag am 25. Juli war der islamistische Attentäter Abdul Ballout mit einem Wagen in eine Menschengruppe gefahren und gegen den Baum geprallt. Danach griff der 21-jährige Mann mit einer Machete weitere Menschen an, bevor er floh. Eine Frau wurde getötet und 31 Menschen zum Teil schwer verletzt. Einen Tag später erschossen Polizeikräfte den Attentäter. (dpa/cw)