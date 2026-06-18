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Hella von Sinnen (Bild: Willi Weber Fotografie)

Nach einem Sturz von einer Bühne im Jahr 2024 trägt die Komikerin Hella von Sinnen ihren eigenen Worten zufolge orthopädische Schuhe. "Das fühlt sich nicht besonders sexy an, das können Sie mir glauben!", sagte die 67-Jährige der "Apotheken Umschau".

Sie hatte sich den Angaben zufolge bei dem Unfall schwer verletzt und lag monatelang im Krankenhaus (queer.de berichtete). Geblieben seien ein versteiftes linkes Fußgelenk und ein kürzeres rechtes Bein. Trotzdem sei sie dankbar, so die lesbische Entertainerin. "Ich empfinde große Demut, dass ich wieder auf zwei Beinen stehe", sagte sie.

Ein Stockwerk tiefer hätten Schlaganfall-Patienten gelegen, das Krankenhaus sei auf Brandopfer spezialisiert gewesen. "Wenn du dir die Knochen brichst, ist das lästig und du kommst lange nicht auf die Beine", sagte sie. "Aber ich habe festgestellt: Es gibt wesentlich Schlimmeres." (dpa/cw)

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