Berlin-Schöneberg: Mann aus Homophobie durch Faustschlag verletzt

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In der Nacht von Sonntag auf Montag soll es nach Angaben der Berliner Polizei im Ortsteil Schöneberg zu einer Körper­ver­letzung mit homophobem Hintergrund gekommen sein. Laut einem Zeugen seien um kurz nach Mitternacht an der Kreuzung Welserstraße / Geisbergstraße drei Personen auf einen Mann zugerannt, wobei eine der Personen dem 42-Jährigen mutmaßlich aufgrund seiner Bekleidung zum Tatzeitpunkt mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben soll. Danach seien die Personen unerkannt geflüchtet. Der angegriffene Mann wurde durch den Faustschlag am Ohr verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.



Da es sich um eine Tat gehandelt haben könnte, die aus Hass gegenüber queeren Menschen begangen wurde, hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes die weiteren Ermittlungen übernommen.



Immer wieder gibt es aus Berlin Berichte über LGBTI-feindliche Übergriffe, da die Landespolizei mögliche Hass­verbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechts­identität gezielt publik macht und diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit meldet. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner*­innen für queere Menschen.

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Bereits vergangenen Dienstag war eine Person, die laut Polizeimeldung "erkennbar der LSBTIQ+-Community angehört", in Schöneberg von Unbekannten attackiert worden (queer.de berichtete).



Queerfeindlichkeit ist auch ein Thema im Wahlkampf für die Abgeordnetenhauswahl nächsten Sonntag: Die CDU und ihr queerer Verband LSU werben dafür, queere Menschen durch mehr Polizeikräfte und mehr Videoüberwachung zu schützen (queer.de berichtete). (cw)