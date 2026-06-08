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Der Militärische Abschirmdienst (MAD) hat in seinem am Montag vorgestellten Jahresbericht (PDF) eine anhaltende "Entgrenzung" des Rechtsextremismus festgestellt: Positionen der extremen Rechten würden zunehmend "normalisiert". "Die Grenze des Sagbaren wird weiterhin sukzessive verschoben", heißt es in dem Bericht. Dabei erwähnt der Bericht auch ausdrücklich Angriffe auf CSDs in Deutschland.



Seit Mitte des Jahres 2024 lassen sich nach MAD-Einschätzung vermehrt neue, rechtsextremistische Jugendgruppierungen feststellen, die sich im virtuellen Raum über die Nutzung sozialer Medien etabliert haben. Der Bericht nennt die Gruppierungen "Jung & Stark", "Deutsche Jugend Voran" und "Der Störtrupp". Es konnten "Bezüge einiger Angehöriger des Geschäftsbereichs zu diesen neuen Jugendgruppierungen festgestellt werden".



Diese Gruppierungen seien laut Bericht "wiederholt im Zusammenhang mit rechtsextremistischen Störaktionen gegen öffentliche Veranstaltungen zum Christopher Street Day (CSD) oder Angriffen auf politische Gegner in Erscheinung getreten", heißt es in dem Bericht. "Auch die Verfolgung vermeintlich pädophiler Personen (sog. 'Pedo-Hunting') zählt zu deren Aktionsformen." Beim "Pedo-Hunting" verabreden sich rechtsextreme Schläger mit Schwulen auf Datingseiten, um sie dann als Pädophile zu verunglimpfen und zusammenzuschlagen. Dabei trauen sich viele der Opfer nicht, zur Polizei zu gehen (queer.de berichtete).

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Weiter Warnung von Russland

Der MAD warnt in seinem Bericht vor einer zunehmenden Bedrohung durch hybride Angriffe und Einsätze angeworbener Auftragsagenten ("Low-Level-Agents"). Dabei sei Deutschland "priorisiertes Aufklärungsziel russischer Spionageaktivitäten", heißt es im Jahresbericht des Militärgeheimdienstes. Grund dafür seien die geostrategische Lage Deutschlands in Europa und der Nato, die Aufrüstung der Bundeswehr und die Einführung neuer Waffensysteme. "Die hybride Bedrohungslage in Deutschland hat sich weiter verschärft", stellt der Dienst zudem fest. Hybride Angriffe sind eine Kombination aus militärischen, wirtschaftlichen, geheimdienstlichen und propagandistischen Mitteln, die darauf abzielen, andere Staaten zu destabilisieren. Insbesondere die nachrichtendienstliche Bedrohung durch Russland werde "weiter hin als hoch bewertet".



Der Bericht nennt auch Spionageversuche aus China. So geht der MAD davon aus, dass zumindest einige der Ausspähungen militärischer Infrastruktur  darunter Drohnenüberflüge und das Eindringen in Liegenschaften der Bundeswehr  auf chinesische Nachrichtendienste zurückzuführen sind. Diese setzten auch Teile der chinesischen Diaspora ein.



Der Militärische Abschirmdienst (MAD) schützt als militärischer Nachrichtendienst die Bundeswehr vor Spionage, Sabotage, Extremismus und Terrorismus. Zum Stichtag 1. Dezember 2025 hatte der MAD laut dem Bericht rund 1.600 Bedienstete. Es laufen Vorbereitungen für weitere MAD-Stellen im Inland über die bestehenden acht Dienststellen hinaus. Zudem wurden im vergangenen Jahr Planungen für eine permanente MAD-Stelle in Litauen abgeschlossen. Dort will die Bundesregierung eine gefechtsbereite Panzerbrigade zum Schutz der Nato-Ostflanke stationieren.

MAD verfolgte bis vor einem Vierteljahrhundert mutmaßliche Homosexuelle

Der MAD war einst eine extrem queerfeindliche Behörde: In der sogenannten Kießling-Affäre (1983/1984) ermittelte der Militärische Abschirmdienst etwa gegen den Vier-Sterne-General und stellvertretenden Nato-Oberbefehlshaber Günter Kießling wegen des Vorwurfs angeblicher Homosexualität (queer.de berichtete). Nach dem Ende der Homosexuellenverfolgung in der Bundeswehr im Jahr 2000 legte auch der MAD seine Homophobie ab. Für Sicherheitsüberprüfungen spielt die sexuelle Orientierung etwa keine Rolle mehr; offen homosexuellen Menschen wird von der Behörde nicht mehr vorgeworfen, wegen ihrer sexuellen Orientierung erpressbar zu sein. (dpa/dk)