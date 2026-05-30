Ungarn kündigt Aufhebung des Adoptionsverbots für queere Menschen an

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Der ungarische Ministerpräsident Péter Magyar hat weitreichende Reformen des nationalen Adoptionsrechts angekündigt. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, sollen die unter der Vorgängerregierung von Viktor Orbán eingeführten Hürden für Alleinstehende und gleichgeschlechtliche Paare zeitnah fallen.



Bis 2020 durften unverheiratete Paare und Alleinstehende Kinder noch adoptieren. Die queerfeindliche Orbán-Regierung führte dann jedoch mit ihrer Zweidrittelmehrheit im Parlament ein Verbot per Gesetz und Verfassung ein (queer.de berichtete). Dies werde nun wieder zurückgedreht, so Magyar.

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Magyar: Nicht Minister soll über Adoption entscheiden, sondern Fachleute

"Das System ist in seinem derzeitigen Zustand nicht funktionsfähig", attestierte der Regierungschef am Samstag bei einer Pressekonferenz. "Wir können unmissverständlich festhalten, dass wir dieses System ändern werden: Es sollte nicht der Minister oder ein Politiker sein [...], der in solchen Fällen die Entscheidung trifft. Vielmehr sollten Fachleute entscheiden, die in der Lage sind, die Bedingungen zu bestimmen, unter denen ein bestimmtes Kleinkind [...] dazu befähigt wird, ein glückliches und harmonisches Mitglied der Gesellschaft zu werden", so Magyar weiter. Viele Kinder lebten in staatlicher Obhut und erhielten wegen politischer Hürden keine stabile Familie.



Die autoritäre Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán regierte Ungarn zwischen 2010 und dem Mai 2026, als Magyar den Posten des Regierungschefs übernahm. Auch er hat im Parlament eine Zwei-Drittel-Mehrheit und verspricht, Ungarn wieder in eine westliche Demokratie umzubauen. Orbán hatte einst dafür geworben, einen "illiberalen Staat" zu errichten, in dem die Gemeinschaft  repräsentiert durch seine Regierung  Vorrang vor dem Individuum hat. Dies wollte er erreichen durch eine Schwächung der Verfassungsgerichte, die Gleichschaltung weiter Teile der Medienlandschaft sowie Gesetze gegen die Zivilgesellschaft und unerwünschte Minderheiten, darunter auch queere Menschen.



Erst im April entschied der Europäische Gerichtshof, das ein 2021 von der Orbán-Regierung eingeführtes "Homo-Propaganda"-Gesetz gegen EU-Recht verstößt (queer.de berichtete). Das Gesetz hatte etwa Darstellungen gleichgeschlechtlicher Partnerschaften oder von Transidentität im Fernsehen und in Büchern eingeschränkt oder verboten. So durften etwa Filme mit derartigen Inhalten nicht mehr zu Hauptsendezeiten ausgestrahlt werden. (dk)