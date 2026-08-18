Hayden Panettiere: Todesursache laut Medienbericht Fentanyl-Überdosis



Hayden Panettiere war der Star der Fernsehserie "Heroes" (Bild: NBC)

Heute, 14:59h 3 Min.

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Hayden Panettiere (1989-2026) könnte an einer Überdosis Fentanyl gestorben sein. Das berichtet zumindest das US-Promiportal TMZ unter Berufung auf mehrere mit dem Fall vertraute Ermittlungsquellen. Demnach soll die 36-Jährige am Morgen ihres Todes eine Oxycodon-Tablette eingenommen haben, die nach derzeitiger Einschätzung der Ermittlungsbehörden mit dem hochpotenten Opioid Fentanyl versetzt gewesen sein könnte.



Die Behörden behandeln diese Annahme dem Bericht zufolge derzeit allerdings noch als Arbeitshypothese. TMZ weist zugleich ausdrücklich darauf hin, dass die endgültigen toxikologischen Ergebnisse noch ausstehen. Erst diese könnten Klarheit darüber bringen, welche Substanzen sich tatsächlich in Panettieres Körper befanden und woran sie letztlich starb. Auch das Magazin "People" hatte zuletzt berichtet, dass die toxikologischen Untersuchungen noch nicht abgeschlossen seien.

Drogenbehörde untersucht Herkunft der Tablette

Nach Angaben von TMZ untersuchen die Ermittlungsbehörden inzwischen auch, woher die mutmaßlich tödliche Tablette stammen könnte. Panettiere soll über einen längeren Zeitraum verschreibungspflichtige Medikamente über eine Kontaktperson in Los Angeles bezogen haben. Die US-Drogenbehörde DEA versuche nun, mögliche Verbindungen nachzuvollziehen und die Herkunft der Tablette zu klären. An den Ermittlungen seien Behörden in South Carolina und Los Angeles beteiligt.



Panettiere war am 16. August im Alter von 36 Jahren in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina gestorben (queer.de berichtete). Rettungskräfte waren zu einer Unterkunft gerufen worden, nachdem die Schauspielerin dort nicht ansprechbar aufgefunden worden war. Nach Angaben des zuständigen Gerichtsmediziners gab es bei der Autopsie keine Anzeichen für Verletzungen, die zu ihrem Tod beigetragen hätten. Die Ermittlungen zu den Todesumständen laufen seitdem weiter.



Bereits zuvor war bekannt geworden, dass sich auch die DEA mit dem Fall beschäftigt. Panettieres zeitweiliger Partner Brian Hickerson wurde im Zuge der Ermittlungen von Bundesbeamten befragt. Er wird nach bisherigem Stand nicht einer Straftat im Zusammenhang mit ihrem Tod beschuldigt.



Panettiere wurde vor allem durch die Serien "Heroes" und "Nashville" international bekannt. In der Vergangenheit hatte sie offen darüber gesprochen, zeitweise mit Alkohol- und Opioidabhängigkeit gekämpft zu haben. Sie hinterlässt ihre Tochter Kaya, die aus ihrer früheren Beziehung mit dem ukrainischen Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko (50) stammt. Vor drei Monate vor ihrem Tod outete sie sich als bisexuell (queer.de berichtete).

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Fentanyl viel gefährlicher als Oxycodon

Oxycodon und Fentanyl gehören beide zur Gruppe der Opioide und werden medizinisch zur Behandlung starker Schmerzen eingesetzt. Fentanyl ist allerdings deutlich stärker als Oxycodon und kann bereits in sehr kleinen Mengen lebensgefährlich sein. Besonders riskant sind illegal hergestellte Tabletten, die mit Fentanyl versetzt wurden, ohne dass Betroffene davon wissen.



In den USA gibt es seit Jahren ein sehr großes Opioid-Problem: Fentanyl und verwandte synthetische Opioide sind für den Großteil der jährlich rund 70.000 bis über 100.000 Drogentoten in den USA verantwortlich. Zeitweise war eine Überdosis die häufigste Todesursache für Amerikaner*innen zwischen 18 und 45 Jahren. Die Krise begann in den 1990er- und 2000er-Jahren mit der massenhaften, aggressiven Verschreibung legaler Schmerzmittel. Als der Staat die Vergabe einschränkte, wichen Millionen Abhängige auf den Schwarzmarkt aus  erst auf Heroin, dann auf das billiger und leichter zu schmuggelnde synthetische Fentanyl.



In Deutschland macht Fentanyl dagegen nur einen kleinen Teil der jährlich 2.000 Drogentoten aus. Anders als in den USA gibt es hierzulande auch breite Substitutions- und Hilfsangebote. Zuletzt wurde jedoch in Europa immer mehr Fentanyl von den Behörden sichergestellt. (spot/cw)