Bilanz: Knapp 30.000 Änderungen des Geschlechseintrags seit SBGG-Einführung



Jahrzehntelang hatten queere Aktivist*­innen für trans Selbst­bestimmung gekämpft  jetzt nutzen Zehntausende das SBGG (Bild: Twitter / ChangeGER

Heute, 15:52h 2 Min.

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Das Statistische Bundesamt hat am Montag konkrete Daten über Änderungen des Geschlechtseintrags im Geburtenregister in den Jahren 2024 und 2025 vorgestellt. Demnach änderten zwischen dem 1. November 2024, als das Selbstbestimmungsgesetz (SBGG) in Kraft trat, und dem 31. November 2025 insgesamt 25.681 Menschen ihren Geschlechtseintrag. Zieht man vorläufige Zahlen bis Juni 2026 mit ein, kommt das Statistikamt auf insgesamt 29.579 Änderungen des Geschlechtseintrags nach SBGG.



Am meisten Änderungen gab es im November 2024: Damals ließen 7.057 Menschen ihren Geschlechtseintrag umschreiben. In den zehn Monaten zuvor hatten noch weniger als 600 Menschen ihren Geschlechtseintrag nach dem alten Transsexuellengesetz ändern lassen.



Nach dem ersten Nachholeffekt im November ging dann die Zahl der Änderungen kontinuierlich zurück: Von 2.360 im Januar 2025 zu 636 im Dezember 2025. Danach stabilisierten sich die Zahlen: Nach vorläufigen Daten aus dem ersten Halbjahr 2026 nahmen monatlich zwischen 560 und 750 das Selbstbestimmungsgesetz in Anspruch.



Eine ähnliche Entwicklung mit hohen und dann nachlassenden Zahlen gab es auch bei der Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe im Oktober 2017: Nachdem sich in den ersten 15 Monaten mehr als 32.000 schwule oder lesbische Paare das Ja-Wort gaben, waren es danach jährlich nur noch zwischen 9.000 und 10.000 Paare.

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Meiste Änderungen von männlich auf weiblich

Laut den neusten Zahlen gab es zunächst Ende 2024 mehr Änderungen von weiblich zu männlich, 2025 wurden dann mit Abstand die meisten Änderungen von männlich zu weiblich gemeldet. Insgesamt machen Änderungen des Geschlechtseintrags von mänlich auf weiblich 44 Prozent aller Änderungen aus  andersherum von weiblich auf männlich ließen 29 Prozent ihren Eintrag umschreiben. 19 Prozent änderten ihn von weiblich auf divers oder ließen den Eintrag frei, weitere acht Prozent änderten ihn von männlich auf divers oder frei. (cw)