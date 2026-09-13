Polizistin soll Mädchen vergewaltigt haben

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?59559

Traunstein

Das Landgericht Traunstein hat vier Verhandlungstage angesetzt (Bild: IMAGO / Rolf Poss)

Vor dem Landgericht Traunstein beginnt an diesem Dienstag (9 Uhr) der Prozess gegen eine inzwischen vom Dienst suspendierte Polizistin wegen der Vergewaltigung einer 14-Jährigen und des Besitzes von hunderten kinderpornografischen Dateien.

Darauf sind laut Ermittler*­innen brutale Gewaltszenen an Kindern zu sehen. Die jüngsten Opfer sollen etwa drei Jahre alt gewesen sein. Außerdem wirft die Staatsanwaltschaft der 55 Jahre alten Angeklagten die Herstellung tierpornografischer Inhalte vor. Sie soll Videos erstellt haben, auf denen sie selbst mit mehreren Sexualpartner*­innen und einem Hund zu sehen ist.

Der schwerste Vorwurf aber ist der, im August 2025 die Tochter einer Freundin bei einem gemeinsamen Ausflug auf der Toilette eines Fast-Food-Restaurants vergewaltigt zu haben. Vorher soll die Frau dem rund 40 Jahre jüngeren Mädchen auch eine pornografische Whatsapp-Nachricht geschrieben haben.

Das Landgericht Traunstein hat vier Verhandlungstage angesetzt, das Urteil könnte damit am 8. Oktober gesprochen werden. (dpa/cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit

Traunstein
-w-

Top-Links (Anzeige)
Boulevard
15.09.26 | Designer der Stars
Trauer um Bob Mackie
14.09.26 | Endgültige Ergebnisse stehen noch aus
Hayden Panettiere: Todesursache laut Medienbericht Fentanyl-Überdosis
14.09.26 | Unfall
Hella von Sinnen trägt Orthopädie-Schuhe nach Knochenbruch
14.09.26 | Star aus "Akte X" und "Sex Education"
Gillian Anderson outet sich als pansexuell
14.09.26 | Auseinandersetzung im Restaurant
Nach Hayden Panettieres Tod: Polizei setzt ihren Freund fest
13.09.26 | Er hat sich damit abgefunden
Prince Damien hatte noch nie im Leben eine feste Beziehung
-w-
Neu auf queer.de
Ein Tatverdächtiger festgenommen
Würzburg: Mann bei mutmaßlich homophobem Angriff schwer verletzt
Thüringen
SPD-Fraktion für Gesetz mit dauerhafter Demokratieförderung
Landgericht Traunstein
Polizistin soll Mädchen vergewaltigt haben
Designer der Stars
Trauer um Bob Mackie
RTL-Soap
Großer Fan-Zuspruch für queere Lovestory bei "Alles was zählt"
Statistisches Bundesamt
Bilanz: Knapp 30.000 Änderungen des Geschlechseintrags seit SBGG-Einführung
Endgültige Ergebnisse stehen noch aus
Hayden Panettiere: Todesursache laut Medienbericht Fentanyl-Überdosis
Reformen nach Regierungswechsel
Ungarn kündigt Aufhebung des Adoptionsverbots für queere Menschen an