Würzburg: Mann bei mutmaßlich homophobem Angriff schwer verletzt

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Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in der Würzburger Innenstadt ermittelt die Polizei auch wegen eines möglichen queer­feindlichen Hintergrunds. Ein 31 Jahre alter algerischer Staatsangehöriger wurde am frühen Samstagmorgen bei dem Angriff im Gesicht schwer verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei mitteilte.



Demnach war der 31-Jährige gegen 4.50 Uhr in der Veitshöchheimer Straße zunächst in Streit mit einem bislang Unbekannten geraten, der über ein Gerüst klettern wollte. Der Streit eskalierte, als der Unbekannte gemeinsam mit einem Begleiter auf den 31-Jährigen einschlug. Anschließend flüchteten beide Richtung Innenstadt.



Einen 21 Jahre alten Tatverdächtigen mit russischer Staatsangehörigkeit konnten Polizeibeamte im Bereich der Juliuspromenade festnehmen; sein Begleiter blieb bei der Fahndung unauffindbar. Der 21-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, muss sich laut Polizei aber wegen gefährlicher Körper­ver­letzung verantworten. Die Ermittlungen liegen bei der Kriminalpolizei Würzburg.



Aufgrund von Aussagen des Tatverdächtigen wird nach Polizeiangaben insbesondere geprüft, ob dem Angriff ein homophobes Motiv zugrunde lag.



Der zweite, bislang unbekannte Tatverdächtige wird als etwa 185 Zentimeter groß und rund 80 Kilogramm schwer beschrieben, er habe blonde beziehungsweise helle Haare und grüne Augen. Zeug*­innen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0931) 457-1732 bei der Polizei zu melden. (cw)