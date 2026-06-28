Europarat und EU besorgt über Staatshomophobie in der Türkei

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Europäische Institutionen haben schockiert auf die Verfolgung queerer Menschen in der Türkei reagiert. Am Wochenende hatte die türkische Staatsmacht landesweit Razzien in queeren Organisationen oder Einrichtungen durchgeführt (queer.de berichtete). Über 50 Personen wurden festgenommen, nach Angaben des Justizministeriums 162 Ermittlungsverfahren gestartet. Die Operation trug den Titel "Meine Familie ist sicher". Zudem wurde im Inland der Zugang zu vielen Profilen queerer Vereine auf dem Social-Media-Portal X gesperrt (queer.de berichtete).



"Ich bin besorgt über Berichte über eine Reihe von Festnahmen, Razzien sowie die Sperrung von Websites und Social-Media-Konten, die sich gegen die LGBTI-Zivilgesellschaft und Menschenrechtsverteidiger in der gesamten Türkei richten", erklärte der Menschenrechtskommissar des Europarates, Michael O'Flaherty. "LGBTI-Organisationen und Menschenrechtsverteidiger in der Türkei leisten Menschenrechtsarbeit. Der Einsatz für Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung ist durch die Europäische Menschenrechtskonvention als freie Meinungsäußerung und Vereinigungsfreiheit geschützt." Er appellierte an die türkischen Behörden, alle inhaftierten Personen freizulassen sowie den Schutz rechtsstaatlicher Verfahren zu garantieren.

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EU-Kommission ruft Türkei zur "Achtung der Menschenrechte" auf

Auch die Europäische Union kritisierte den EU-Beitrittskandidaten: "Die Kommission ist besorgt über die jüngsten Festnahmen und eingeleiteten rechtlichen Schritte gegen LGBTIQ+-Aktivisten, Menschenrechtsorganisationen und Unternehmen", sagte Christian Wigand, ein Sprecher der Europäischen Kommission. Als Beitrittskandidat sollte die Türkei "die Achtung der Menschenrechte und der Würde aller Personen fördern und gewährleisten  unabhängig von ihrer geschlechtlichen Identität oder sexuellen Orientierung", so Wigand weiter. "Stigmatisierung und Diskriminierung stehen im Widerspruch zu den Werten der Union."



Unterdessen kommen Forderungen, den Beitrittskandidatenstatus der Türkei zu überprüfen. Die sozialistische Partei Spaniens, die seit 2018 in Madrid regiert, postete etwa auf X: "Es ist unerträglich, dass die Türkei weiterhin Beitrittskandidat der EU bleibt und sich bei ihrer Repression gegen Gruppen wie LGTBI immer weiter von europäischen Standards entfernt. Die EU muss Druck ausüben, um dieses inakzeptable Verhalten anzuprangern und wirksamen Schutz zu bieten."



Es intolerable que Turquía siga siendo candidato a la adhesión a la UE y se aleje más de los estándares europeos en su represión a colectivos como LGTBI.



La UE tiene que ejercer presión para señalar estos compartamientos inaceptables y ofrecer protección efectiva. pic.twitter.com/v3xUCEUj8J Socialistas Europarl (@Socialistas_PE) September 15, 2026 / Socialistas_PE

Weitere Gewalt am Montag



Die türkische Staatsmacht scheint sich unterdessen von den Kommentaren nicht einschüchtern zu lassen. Die türkische Polizei ging am Montag in der westtürkischen Stadt Izmir mit Tränengas gegen Demonstrierende vor, die gegen die Razzien auf die Straße gegangen waren.



zmir'de LGBT+'lara yönelik operasyonlara kar düzenlenen yürüyüe polis biber gazyla müdahale etti! pic.twitter.com/TeRwyZs6ld Tele2 Haber (@tele2haber) September 14, 2026 / tele2haber

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Aus der queeren Community gibt es Verwunderung über das harte Vorgehen der Behörden: "Auf die Frage 'warum jetzt' und überhaupt 'warum' haben auch wir keine Antwort", erklärte der queere Aktivist und Journalist Yildiz Tar gegenüber der ARD. "Alles, was wir hören, ist: Weil wir unmoralisch seien. Aber wir sind nicht unmoralisch, LGBT+-Menschen kämpfen um ihre Würde."



Der Aktivist der Organisation Kaos GL, in der Vergangenheit selbst mehrfach festgenommen, hält die Gründe für vorgeschoben: "Die Regierung hat ein Feindbild geschaffen und lenkt damit von den eigentlichen Problemen ab", erklärte er. Die Familie lasse sich so aber nicht schützen: "Es gibt ernstzunehmende Probleme in der Institution Familie: wirtschaftliche Not, häusliche Gewalt, Gewalt gegen Frauen. Wenn die Regierung die Familie schützen will, sollte sie sich damit beschäftigen." Im Rahmen der Razzien waren die Büros von Kaos GL durchsucht worden und mehr als zehn LGBT+-Aktivist*innen der Organisation in ihren Räumen festgenommen worden.



In der Türkei ist Homosexualität zwar bereits seit 1858 legal, allerdings machte die Regierung von Recep Tayyip Erdoğan zuletzt immer mehr Stimmung gegen queere Menschen. Das türkische Staatsfernsehen spricht etwa von "Regenbogen-Faschismus", Erdoğan persönlich rief bereits letztes Jahr zum "Kampf gegen die LGBT-Perversion" auf. (dk)