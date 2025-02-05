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Treffen der Serienstars

"Buffy"-Reunion bei Emmy Awards

Die zwei größten Serienstars von "Buffy" erschienen bei den Emmy Awards auf der Bühne. Sarah Michelle Gellar und David Boreanaz scherzten und erinnerten an verstorbene Serienstars.


Sarah Michelle Gellar und David Boreanaz auf der Emmy-Bühne (Bild: IMAGO / UPI Photo)

Für Fans der Serie "Buffy  Im Bann der Dämonen" waren die zurückliegenden Monate keine leichten. Das stellten auch die Serienstars Sarah Michelle Gellar (49) und David Boreanaz (57) fest, als sie bei der Emmy-Verleihung 2026 am Sonntagabend die Bühne betraten. "Weißt du, Sarah, ich dachte immer, Buffy und Angel würden am Ende zusammenkommen", sagte Angel-Darsteller Boreanaz bei der Awards-Show. "Tja, ich schätze, das werden wir nicht herausfinden", antwortete Hauptdarstellerin Gellar.

Die US-Stars spielten mit ihrem scherzhaften Gespräch auf die Nichtfortführung des "Buffy"-Reboots an. Im März war bekannt geworden, dass aus dem geplanten Reboot mit dem Arbeitstitel "Buffy the Vampire Slayer: New Sunnydale" keine Serie wird (queer.de berichtete). Auch Gellar wäre für das Programm zurückgekehrt, hätte eine neue, jüngere Generation von Jägerinnen wie Ryan Kiera Armstrong (16) geleitet.

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Altersunterschiede bei "Buffy  Im Bann der Dämonen"

Im Rückblick auf ihre "Buffy"-Figuren scherzte Gellar auch auf der Bühne: "Ein Teenager-Mädchen, das vom Schicksal dazu auserkoren wurde, gegen Vampire, Dämonen und Mächte der Finsternis zu kämpfen  und dann verliebt sie sich in einen Vampir mit einer Seele, der die Last von Jahrhunderten voller Reue mit sich herumträgt."

Boreanaz' Angel bezeichnete sie als "einen sehr, sehr viel älteren Vampir mit einer Seele und quälenden Gewissensbissen wegen seiner Vergangenheit. Für diejenigen, die es nicht wissen: Seine Figur war 241 Jahre alt".

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Tragische Todesfälle unter "Buffy"-Stars

Doch nicht nur das Aus für "New Sunnydale" bewegte die Herzen der "Buffy"-Fans zuletzt. Nach "Buffy"-Star Michelle Trachtenberg, die im Februar 2025 im Alter von nur 39 Jahren verstarb, hatten "Buffy"-Fans im Juni auch den Tod von "Buffy"-Star Anthony Head zu beklagen. Der Darsteller von Rupert Giles verstarb mit 72 Jahren.

Nur einige Monate zuvor, im März 2026, war "Buffy"-Star Nicholas Brendon gestorben. Brendon spielte ab 1997 in "Buffy" als Xander eine tragende Rolle. Er ist einer der besten Freunde der von Sarah Michelle Gellar gespielten titelgebenden Vampirjägerin, für die er insgeheim schwärmt.

"Buffy  Im Bann der Dämonen" lief ursprünglich von 1997 bis 2003 im US-Fernsehen. Die Serie von Schöpfer Joss Whedon (60) erwies sich auch in Deutschland als überaus populär. Besonders die von Gellar gespielte, kampfstarke und furchtlose Hauptfigur Buffy Summers, eine Art Horrorfilm-Actionheldin, wurde und wird als feministische Ikone gefeiert. Die 144-teilige Serie sorgte auch mit der lesbischen Figur Willow Rosenberg (Alyson Hannigan) für Aufsehen, da um die Jahrtausendwende homosexuelle Hauptfiguren in amerikanischen Network-Serien außerhalb von Sitcoms praktisch unbekannt waren (queer.de berichtete). (spot/cw)

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