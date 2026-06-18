Prozess in Mainz: Islamistische Attacke bei Online-Date?

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Vor dem Mainzer Landgericht wird derzeit ein brutaler Übergriff bei einem angeblichen Online-Date verhandelt: Wie die "Allgemeine Zeitung" (Bezahlartikel) berichtet, sitzen auf der Anklagebank zwei syrische Staatsbürger (22 und 23 Jahre alt), denen vorgeworfen wird, am 13. Januar einen 31-jährigen schwulen Landsmann im Mainzer Hartenbergpark attackiert und ausgeraubt zu haben. Das Verfahren findet unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt.



Vor Gericht schilderte das 31-jährige Opfer am Montag sichtlich erschüttert die Tatnacht sowie die anhaltenden psychischen Folgen. Er leide unter Albträumen, lebe in ständiger Angst vor Rache und traue sich kaum mehr alleine auf die Straße. Im Zeugenstand gab er verzweifelt zu Protokoll: "Ich hasse mich selbst dafür, wie ich bin. Würde ich nicht auf Männer stehen, hätte ich die Angreifer nie getroffen."

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"Du musst sterben, im Islam gibt es solche Männer wie dich nicht"

Nach Aussage des Betroffenen hatten sich die Männer zuvor über Snapchat verabredet, wobei bereits im Vorfeld thematisiert worden sei, dass er auf Männer stehe. Im Mainzer Hartenbergpark sei die Situation schließlich eskaliert: Die beiden Angeklagten hätten Messer gezückt, ihn zusammengeschlagen und mit Tritten traktiert. Dabei seien offene Todesdrohungen und homosexuellefeindliche Schmähungen gefallen: "Du musst sterben, im Islam gibt es solche Männer wie dich nicht." Laut dem 31-Jährigen soll der 22-Jährige sogar geäußert haben, er komme ins Paradies, wenn er ihn umbringe  sein Komplize habe aber gewarnt, dass in Deutschland die Gefahr, erwischt zu werden, zu groß sei. Erst als sich ein Radfahrer näherte, seien die Täter geflüchtet  nicht ohne zuvor das Smartphone des Opfers mitsamt 300 Euro Bargeld an sich zu reißen.



Die Angeklagten, die sich in Untersuchungshaft befinden, bestreiten eine geplante oder queerfeindliche Tat. Nach Darstellung des 22-jährigen Auszubildenden habe man sich ursprünglich wegen einer möglichen Arbeitsvermittlung getroffen. Beim Treffen habe der 31-Jährige ihn jedoch bedrängt, ungefragt an Brust und Schritt gefasst und Sex gefordert. Er habe erst zugeschlagen, als der Mann nicht von seiner Seite gewichen sei. Der 23-jährige Mitangeklagte habe lediglich schlichten wollen. Raubabsichten wiesen beide zurück.

Mögliche islamistische Radikalisierung

Die Aussagen der Angeklagten könnten allerdings eine Schutzbehauptung sein: Auf den Computern der beiden Männer wurden zahlreiche Links und Daten zu den Themen Islam, Homosexualität und sogar zu IS-Terrorismus sichergestellt.



Das Gericht steht nun vor der zentralen Frage, ob es sich um eine hinterhältige, aus Homosexuellenfeindlichkeit verübte Tat handelte oder die Situation spontan eskalierte. Der Prozess vor dem Landgericht Mainz wird fortgesetzt. (cw)