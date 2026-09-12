Von Derek Jarman bis Ricky Martin: Queeres Kino in Venedig

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Heute, 12:33h 5 Min.

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Durchwachsen bis enttäuschend, zumindest im Vergleich zu den Vorjahren  so ähnlich lautete für viele in diesem Jahr das Fazit, was den Gesamteindruck des Wettbewerbs der 83. Internationalen Filmfestspiele in Venedig angeht. Was nicht heißt, dass es nicht auch in diesem Jahr starke Filme zu sehen gab: Der dänische Goldene-Löwen-Gewinner "Woman Unknown", der erschütternde Dokumentarfilm "Naza", "Possible Love" des Koreaners Lee Chang-dong oder "Wild Horse Nine" waren alles sehenswerte Produktionen, die am Ende auch mit Preisen bedacht wurden.



Eher schwach war der Jahrgang des am vergangenen Wochenende zu Ende gegangenen Festivals allerdings auch, was queere Filme angeht. Die Auswahl der Werke, die für den seit 2007 von einer unabhängigen Jury verliehenen Queer Lion in Frage kamen, war jedenfalls etwas kleiner und weniger prominent als in früheren Jahrgängen. Dennoch gab es auch in diesem Jahr im Venedig-Programm aus LGBTI-Sicht ein paar interessante Arbeiten, die an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben sollen.



Und damit meinen wir nicht "The Basics of Philosophy" von US-Altmeister Paul Schrader. Denn dessen Geschichte über einen Philosophie-Professor (Jack Huston), der sich an Spinoza abarbeitet, heimlich eine Gay-Bar im Nachbarort frequentiert und angesichts eines früheren Fehltritts mit einem Minderjährigen auszuloten versucht, ob Menschen sich ändern oder zumindest vergeben können, erwies sich als latent homophob.

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Queer Edward II

Als echtes kleines Meisterwerk entpuppte sich der Dokumentarfilm "Queer Edward II" von Theo Rollason, der hochverdient mit einem von zwei Queer Lions ausgezeichnet wurde. Der Brite blickt zurück auf das Jahr 1991, als queeres Leben in Großbritannien auch nach der Ära von Margaret Thatcher noch alles andere als einen leichten Stand hatte.



Der schon damals (in eingeweihten Kreisen) legendäre und HIV-positive Filmemacher Derek Jarman adaptierte Christopher Marlowes "Edward II" als radikalen, schwulen Protestfilm für die Leinwand (u.a. mit Tilda Swinton). Aus Unmengen an bislang nie gesehenen Aufnahmen der Dreharbeiten wird daraus hier nicht nur das berührende, aber oft auch wundervoll komische Porträt eines Ausnahmekünstlers, sondern auch ein eindrücklicher Blick auf eine Zeit, die einerseits weit weg ist und doch bis heute nachwirkt.



The Color of the Sun



Szene aus "The Color of the Sun" (Bild: La Biennale di Venezia)

Die Queerness in "The Color of the Sun", dem Debütfilm des Kanadiers Xavier Tera, ist eine subtile. Sein Protagonist Kamei ist ein eher wortkarger, um seinen Vater trauernder Teenager im japanischen Okinawa, der eigentlich auf eine Klassenkameradin steht, aber dann auch  in verschiedener Hinsicht  fasziniert ist vom etwa gleichaltrigen Colin, der mit seinen Eltern auf einer der nahegelegen US-Militärbasen lebt.



Grundlegend Neues hat der Film als Coming-of-Age-Geschichte dabei nicht zu bieten, aber er bringt viel Sehenswertes mit: Naoto Shimajiri in der Hauptrolle etwa, die betörende Bildsprache des Kameramanns Sayombhu Mukdeeprom und nicht zuletzt sein Setting. Denn Okinawa ist als Ort  Kamei nicht unähnlich  hin- und hergerissen zwischen den Identitäten, subtropisch und mit starken Traditionen, erst im 19. Jahrhundert von den Japanern eingenommen, aber gleichzeitig amerikanisch geprägt durch lange Nachkriegs-Jahrzehnte unter US-Verwaltung und der auch nach der Rückgabe an Japan anhaltenden Präsenz der United States Armed Forces.



The Echo Chamber



| Direktlink | Trailer "The Echo Chamber"

Als queerer Film geht "The Echo Chamber" wirklich nicht durch. Doch als einziger Film einer öffentlich queeren Regieperson im Wettbewerb um den Goldenen Löwen soll er hier nicht unerwähnt bleiben. Vor vier Jahren hatte der italienische Regisseur Andrea Pallaoro, der seit langem in den USA lebt und immer auf Englisch dreht, in Venedig mit "Monica" aufgetrumpft, einem einfühlsamen über eine von Trace Lysette gespielte trans Frau.



Dieses Mal hat er sich des letzten Drehbuchs seines legendären Kollegen Bernardo Bertolucci angenommen und erzählt von einem an Rückenschmerzen und Suchtproblemen leidenden Musikproduzenten (Luca Marinelli), einer Ärztin (Alicia Vikander), die sich nicht bloß um sein körperliches Wohl kümmert, und einer alternden Sängerin (Susan Sarandon im Marianne-Faithfull-Modus), mit der er an einem Comeback-Album arbeitet. Das Ergebnis ist ein atmosphärisches, bewusst uneindeutiges, aber oft auch langweiliges Kammerspiel über Schmerz und Abwesenheit, in dem zumindest die queere Schwester des Protagonisten mit ihrer Partnerin hin und wieder auftaucht.

Hombre al agua



| Direktlink | Trailer "Hombre al agua"

Da der Autor dieser Zeilen einige queere Filme vor Ort in Venedig aus Termingründen nicht sehen konnte (etwa "London" von Victor di Marco und Márcio Picoli, der ebenfalls mit dem Queer Lion bedacht wurde), tauchen an dieser Stelle auch Filme wie "Hombre al agua" auf, die nicht in die Rubrik Queer Cinema fallen.



Gründe, die neue Regiearbeit von Gael García Bernal in diesen Text zu inkludieren, gibt es trotzdem. Denn Bernal, der in dieser kuriosen Mischung aus Familiendrama, Sozialkritik und Melodrama mit einer guten Portion Telenovela auch selbst die Hauptrolle spielt, holte niemand anderen als Ricky Martin in sein Ensemble (queer.de berichtete). Und der darf einen schwulen Schauspieler verkörpern, der wiederum das Alter Ego des Protagonisten spielen soll, als dessen Frau einen Film über ihr Leben drehen will. Ein kleiner Auftritt, aber mit viel Augenzwinkern. Und Bernal selbst ist  etwa dank "Y tu mamá tambíen" oder "Cassandro"  ohnehin einer unser liebsten Straight Allies.



Peau d'Homme



Szene aus "Peau d'Homme" (Bild: La Biennale di Venezia)

Eines der absoluten Highlights aus queerer Hinsicht lief Venedig dieses Mal gegen Ende, als Abschluss der Nebenreihe Giornati degli Autori. Die Französin Léa Domenach hat mit "Peau d'homme" die gleichnamige, in Frankreich vor einigen Jahren sehr gefeierte Graphic Novel des inzwischen verstorbenen schwulen Autors Hubert verfilmt.



Irgendwo zwischen auf den Kopf gestellten Historienfilm und queer-feministischem Märchen erzählt sie von der Prinzessin Blanche (Claire Pommet), die im ausklingenden Mittelalter keinen Bock hat, den für sie auserkorenen Heeresführer Melchior (Louis Peres) zu heiraten. Damit sie den vorher zumindest kennenlernen kann, bekommt sie von ihrer Patentante und guten Fee (Catherine Deneuve) eine "magische Männerhaut" überreicht, die es ihr ermöglicht, sich auf Wunsch in einen jungen Mann namens Léonard (Stefan Crépon) zu verwandeln. Und in dessen Haut fühlt sich nicht nur Blanche unerwartet wohl, sondern auch Melchior findet großen Gefallen an ihm.



So feministisch und queer, albern und verspielt gleichzeitig sind nicht nur im französischen Kino die wenigsten Filme. Selbst dass Domenach die Deutlichkeit in den Sexszenen verglichen mit der Vorlage ziemlich heruntergeschraubt hat, weil sie  wie sie im Interview berichtet  auf ein möglichst breites und auch junges Publikum hofft, stört kaum. Zumal die queere Musikerin Pommet alias Pomme in der Hauptrolle eine charmante Entdeckung und auch Crépon und Peres zusammen ausgesprochen entzückend sind.