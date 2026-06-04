Wenn der Staat aufhört, Angst zu machen

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Heute, 14:18h 8 Min.

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Es gibt politische Nachrichten, die zunächst klein aussehen. Eine Regierung kündigt an, ein Adoptionsrecht wiederherzustellen. Eine Behörde verbietet eine Pride-Demonstration nicht. Ein Gesetz, das Menschen unsichtbar machen sollte, wird zurückgenommen. Ein Minister erklärt, künftig sollten nicht Politiker*innen darüber entscheiden, welche Familie einem Kind zugemutet werden kann, sondern Fachleute. Auf dem Papier sind das Verwaltungsakte. Für die Menschen, die jahrelang lernen mussten, dass ihr Staat sie nicht mag, sind sie etwas anderes: die Rückkehr der Normalität. Ungarn erlebt gerade einen solchen Moment.



Orbáns Ungarn hatte vorgemacht, wie man aus einer Minderheit ein politisches Feindbild baut. Erst wird die Minderheit zum kulturellen Problem erklärt. Dann wird behauptet, man müsse die Kinder schützen. Anschließend werden Bücher, Filme und Bildungsinhalte eingeschränkt. Schließlich wird aus der angeblichen Verteidigung der Familie eine staatliche Entscheidung darüber, welche Familien überhaupt als Familie gelten dürfen. Das war keine zufällige Abfolge. Es war politische Architektur.



Erziehungsarbeit am Volk



Das ungarische Gesetz von 2021, das unter dem Etikett des Kinderschutzes Inhalte über Homosexualität und Geschlechtsidentität einschränkte, wurde 2026 vom Europäischen Gerichtshof zurückgewiesen. Der Konflikt war damit längst kein ungarischer Kulturkampf mehr. Er wurde zu einer europäischen Auseinandersetzung über die Grenzen staatlicher Eingriffe in Grundrechte. Der Staat hatte also nicht nur Menschen benachteiligt. Er hatte versucht, ihre gesellschaftliche Sichtbarkeit zu kontrollieren.



Und genau darin liegt der Unterschied zwischen konservativer Politik und autoritärer Politik. Eine konservative Regierung kann der Auffassung sein, dass Ehe, Familie oder Erziehung bestimmten traditionellen Vorstellungen folgen sollten. Eine Demokratie muss das aushalten. Eine autoritäre Regierung geht weiter. Sie versucht, diese Vorstellung zur einzigen zulässigen Wirklichkeit zu machen. Dann wird aus Politik Erziehungsarbeit am Volk.

Deutschland war auch nicht immer Deutschland

Wer heute aus Deutschland nach Budapest blickt, könnte leicht der Versuchung erliegen, die Geschichte als simple Erfolgsgeschichte zu erzählen: Hier die relativ liberale Bundesrepublik. Dort das rückständige Ungarn. So war es nie. Noch vor wenigen Jahrzehnten war auch in Deutschland Homosexualität staatlich reglementiert, gesellschaftlich geächtet und rechtlich benachteiligt. Der Weg zur Gleichstellung war kein gerader Weg, sondern eine Abfolge von Kämpfen, Gerichtsentscheidungen und politischen Niederlagen.



2001 kam die eingetragene Lebenspartnerschaft. 2013 musste das Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber erneut auf Gleichbehandlung verpflichten. Unter anderem wurde deutlich, dass die rechtliche Ungleichbehandlung gleichgeschlechtlicher Eltern bei der Adoption nicht mit dem Kindeswohl begründet werden konnte. 2017 folgte die Ehe für alle. Damit wurde auch die gemeinsame Adoption für gleichgeschlechtliche Ehepaare geöffnet. Und Deutschland ist inzwischen auch beim Umgang mit geschlechtlicher Identität weitergegangen. Seit 2024 erleichtert das Selbstbestimmungsgesetz trans, inter und nichtbinären Menschen die Änderung von Geschlechtseintrag und Vornamen. Deutschland ist also weiter. Aber Deutschland sollte sich davor hüten, sich selbst zum Sieger der Geschichte zu erklären. Denn der entscheidende Unterschied liegt nicht darin, dass Deutschland irgendwann "auf der richtigen Seite" angekommen wäre. Der entscheidende Unterschied liegt darin, wie eine Demokratie mit ihren eigenen Irrtümern umgeht.



Demokratie ist die Kunst der Korrektur



Das ist vielleicht die wichtigste Nachricht aus Budapest. Demokratie bedeutet nicht, dass niemals falsche Gesetze beschlossen werden. Demokratie bedeutet, dass falsche Gesetze wieder verschwinden können. Das klingt banal. Es ist aber eine der radikalsten Eigenschaften einer offenen Gesellschaft. Ein autoritäres System behauptet irgendwann, seine Ordnung sei natürlich, notwendig und alternativlos. Es erklärt seine Macht zur Stabilität und seine Ideologie zur Vernunft. Und dann geschieht etwas, das solche Systeme fürchten: Menschen stellen fest, dass es auch anders geht.



Orbán hatte den "illiberalen Staat" nicht nur als politische Stilfigur verstanden. Sein System schwächte Institutionen, kontrollierte große Teile der Medienlandschaft und machte Minderheiten zu politischen Projektionsflächen. Doch nun zeigt sich eine merkwürdige Schwäche solcher Systeme: Sie können lange regieren. Aber sie können nicht garantieren, dass ihre Weltanschauung nach ihnen weiterregiert.



Man muss kein queerer Hoffnungsträger sein



Péter Magyar ist kein radikaler Gesellschaftsreformer. Er ist kein queerer Aktivist und vermutlich auch niemand, der den Kulturkampf durch einen Gegenkulturkampf ersetzen möchte. Vielleicht liegt gerade darin eine interessante politische Chance. Denn für queere Menschen muss eine Regierung nicht ständig begeistert von ihnen sein. Es würde zunächst genügen, wenn sie aufhört, sie zu bekämpfen. Nicht Begeisterung, sondern Entspannung. Nicht Euphorie, sondern Gleichbehandlung. Nicht die politische Umarmung, sondern die Abwesenheit staatlicher Feindseligkeit. Das klingt bescheiden. Für Menschen, die jahrelang zum politischen Feindbild erklärt wurden, ist es das nicht. Vermutlich liegt politischer Fortschritt manchmal genau darin: nicht mehr bekämpft zu werden.



Wie rasch sich eine politische Atmosphäre verändern kann, zeigt sich am Budapest Pride. Was unter Orbán zum Symbol des Kulturkampfes geworden war, kann nach dem Regierungswechsel wieder als das behandelt werden, was es in einer liberalen Demokratie sein sollte: eine Versammlung von Bürger*innen. Es klingt nach Verwaltungsroutine. Und gerade deshalb ist es politisch bedeutsam. Demokratie zeigt sich nicht nur in großen Verfassungsdebatten. Sie zeigt sich im Verwaltungsakt, im ausbleibenden Verbot, in der Genehmigung einer Demonstration, in einem Buch, das wieder im Regal stehen darf. Manchmal zeigt sich Freiheit daran, dass der Staat einfach nichts tut.



Polen zeigt: Fortschritt ist kein Selbstläufer



Auch Polen erzählt inzwischen eine kompliziertere Geschichte, als es die Schlagzeilen der vergangenen Jahre vermuten lassen. Lange galt das Land als Labor eines katholisch aufgeladenen Nationalkonservatismus. Die berüchtigten "LGBT-freien Zonen" wurden zum internationalen Symbol für eine Politik, in der queere Menschen nicht nur diskriminiert, sondern zum kulturellen Gegenbild einer vermeintlich bedrohten Nation gemacht wurden. Nun bewegt sich auch dort etwas. Die politische Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften ist näher gerückt, ohne dass damit bereits eine vollständige Gleichstellung erreicht wäre. Der Widerstand konservativer Kräfte zeigt zugleich, wie brüchig solche Fortschritte bleiben können. Das ist die osteuropäische Lektion: Fortschritt ist möglich. Aber er ist nicht automatisch unumkehrbar.



Der vielleicht interessanteste Befund dieser Entwicklungen ist deshalb nicht einmal das einzelne Gesetz. Es ist die Erosion der Angst. Autoritäre und rechtspopulistische Systeme leben nicht nur von Macht. Sie leben auch von der Vorstellung ihrer Unvermeidbarkeit. Irgendwann beginnen Bürger*innen zu glauben, es könne ohnehin nicht anders sein. Der Machthaber wird zur Naturgewalt. Die politische Ordnung erscheint unveränderlich. Die Minderheit lernt, sich besser nicht zu zeigen. Und genau hier beginnt demokratische Veränderung. Nicht unbedingt mit einem großen Knall. Manchmal beginnt sie damit, dass Menschen feststellen: Ich darf wieder demonstrieren. Ich darf wieder adoptieren. Ich darf wieder sichtbar sein. Ich muss mich nicht verstecken.

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Die eigentliche Frage für Europa

Ist Ungarn damit ein gutes Beispiel für Europa? Ja  aber vielleicht auf eine andere Weise, als man zunächst denkt. Nicht weil Ungarn plötzlich zum Musterland liberaler Politik geworden wäre. Sondern weil es zeigen könnte, dass eine demokratische Gesellschaft nach Jahren des Rückschritts eine politische Kurskorrektur schaffen kann. Das ist für Europa von enormer Bedeutung. Denn die entscheidende Frage der kommenden Jahre lautet möglicherweise gar nicht: Wie verhindern wir jede rechtspopulistische Regierung? Das wäre eine Illusion. Die wichtigere Frage lautet: Wie verhindern wir, dass eine demokratisch gewählte Regierung die Demokratie so umbaut, dass sie sich anschließend kaum noch demokratisch korrigieren lässt?



Ungarn liefert dafür zwei Lektionen. Die erste ist die negative. Man kann Minderheitenrechte instrumentalisieren. Man kann "Kinderschutz" sagen und Ausgrenzung meinen. Man kann von Familie sprechen und damit bestimmte Familien unsichtbar machen. Die zweite Lektion ist hoffnungsvoller. Selbst politische Konstruktionen, die jahrelang unverrückbar erscheinen, können wieder verrückt werden.



Was Deutschland daraus lernen kann



Auch Deutschland sollte diese Entwicklung nicht mit selbstzufriedener Distanz betrachten. Denn die Vorstellung, Deutschland sei immun gegen autoritäre Versuchungen, wäre gefährlich und ist angesichts der Wahlerfolge der AfD bereits eine Illusion. Die Geschichte der Bundesrepublik zeigt zwar eine bemerkenswerte Erweiterung von Rechten für queere Menschen. Aber sie zeigt auch, dass diese Rechte politisch erkämpft werden mussten. Und was erkämpft wurde, kann politisch auch wieder angegriffen werden.



Die Geschichte besitzt manchmal einen eigentümlichen Sinn für Ironie. Ausgerechnet Ungarn, das unter Viktor Orbán zum Symbol der europäischen Gegenbewegung gegen liberale Demokratie geworden war, könnte nun eine andere Lektion liefern: Auch der Rückweg ist möglich. Nicht automatisch. Nicht vollständig. Nicht ohne Widerstand. Aber möglich.



Für queere Menschen bedeutet das zunächst etwas sehr Konkretes: adoptieren, demonstrieren, Bücher lesen, Filme sehen und sichtbar sein zu können, ohne dass der Staat daraus eine Bedrohung für die Nation konstruiert. Für Europa bedeutet es etwas Größeres. Demokratien werden nicht nur daran gemessen, wie gut sie ihre Fehler vermeiden. Sondern auch daran, wie gut sie ihre Fehler korrigieren können. Deutschland hat diesen Weg selbst in Etappen gelernt. Ungarn beginnt ihn möglicherweise erneut. Und genau das ist die Antwort auf die Frage, wie Europa mit repressiven Tendenzen umgehen sollte: Nicht mit der Illusion, dass Rückschritte unmöglich sind. Sondern mit Institutionen, die Rückschritte korrigierbar halten. Mit Gerichten, die unabhängig bleiben. Mit Medien, die widersprechen dürfen. Mit einer Zivilgesellschaft, die nicht eingeschüchtert wird. Und mit Wahlen, die tatsächlich etwas verändern können.



Der gefährlichste Satz in einer Demokratie lautet: "Das wird sich ohnehin nie ändern." Budapest beginnt gerade, diesen Satz zu widerlegen. Und Europa sollte sehr genau hinschauen.