Türkei: Weitere Festnahmen bei Protest gegen Razzien bei queeren Organisationen



World Humanitarian Summit / flickr) Präsident Recep Tayyip Erdoğan will mit seinem Vorgehen gegen queere Menschen nach Ansicht von queeren Vereinen davon ablenken, dass sein Volk unter Reallohnverlusten und galoppierenden Mieten leidet (Bild:

Heute, 16:14h 2 Min.

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In der Türkei sind am Dienstag Dutzende Demonstrierende festgenommen worden, die gegen die jüngsten Razzien in Kneipen und Wohnungen von queeren Aktivist*­innen auf die Straße gegangen waren. Die Protestierenden versammelten sich am Dienstag vor dem Istanbuler Justizpalast und skandierten "Sofortige Freilassung der Festgenommenen!" und "Es lebe der Freiheitskampf!", wie Reporter*­innen der Nachrichtenagentur AFP berichteten.



In einer Erklärung, die die Protestierenden verlasen, betonten sie, dass die Identität als lesbisch, schwul oder trans­geschlechtlich in der Türkei nicht verboten sei. Stattdessen werde gegen sie wegen vermeintlicher Vergehen gegen die Moral vorgegangen.



Die Polizei umstellte die Demonstrant*­innen daraufhin und erklärte über Lautsprecher, dass die Kundgebung "illegal" sei. Bevor die Protestierenden Reden halten konnten, lösten die Polizeikräfte die Demonstration auf und nahmen zahlreiche Teilnehmende fest. Unter den Festgenommenen seien laut der oppositionellen Zeitung "Birgün" eine Rechtsanwältin vom Zentrum für Frauenrechte der Anwaltskammer Istanbul, sowie mindestens zwei Journalisten.



"Ich bin sehr wütend, frustriert und enttäuscht", sagte eine Teilnehmerin gegenüber der AFP. "Diese Menschen haben kein Verbrechen begangen  weder durch das, was sie sind, noch dadurch, dass sie ihre eigenen Menschenrechte oder die anderer verteidigen", sagte sie weiter. Unschuldige Menschen würden inhaftiert, "während andere, denen weitaus schwerere Straftaten vorgeworfen werden, nicht zur Rechenschaft gezogen werden".



Am Wochenende hatte die türkische Polizei Razzien in Kneipen und Wohnungen von queeren Aktivist*­innen ausgeführt und dabei zahlreiche Menschen festgenommen (queer.de berichtete). Nach Regierungsangaben wurden "Verfahren gegen 162 Verdächtige, neun Organisationen und 13 Unternehmen" eingeleitet, darunter in den Großstädten Istanbul, Ankara und Izmir. Die Behörden werfen den Festgenommenen die Verbreitung "obszöner Inhalte" sowie "Beihilfe zur Prostitution" vor. Außerdem wurden zahlreiche Websites und Konten in Onlinediensten gesperrt.

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Präsident beschimpft queere Menschen regelmäßig

Homosexualität ist in der Türkei nicht strafbar. Zugleich ist Homophobie weit verbreitet. Präsident Recep Tayyip Erdoğan schmäht immer wieder Menschen aus der queeren Community und beschimpft diese als "Perverse" (queer.de berichtete).



Die EU hatte Ankara am Montag aufgefordert, die Menschenrechte einzuhalten (queer.de berichtete). Die türkische Regierung erklärte daraufhin, ihre Kampagne fortsetzen zu wollen. Ebenfalls am Montag gingen in Izmir im Westen der Türkei rund 200 Menschen gegen die Razzien auf die Straße. Die Türkei-Vertreterin der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, Emma Sinclair-Webb, schrieb am Montag auf X, die Festnahmen von Verfechter*innen der LGBT-Rechte würden die Entschlossenheit der türkischen Regierung zeigen, LGBT-Personen zu kriminalisieren, ohne neue Gesetze zu erlassen. (AFP/dpa/cw)

