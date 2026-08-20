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Nach der öffentlichen Debatte um seine Vaterschaft mit Hilfe einer Leihmutter hat der frühere Unionsfraktionschef im Bundestag, Jens Spahn, nun auch den Parteivorsitz in seiner westfälischen Heimat aufgegeben. Bei einem CDU-Bezirksparteitag in Havixbeck trat der 46-Jährige nicht erneut als Bezirkschef an.



Als Nachfolgerin gewählt wurde die von Spahn vorgeschlagene NRW-Schulministerin Dorothee Feller. Sie erhielt 106 der 111 abgegebenen Parteitagsstimmen. Das entspricht laut CDU 95,5 Prozent.

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Langanhaltender Applaus für Spahn von den Delegierten

Es falle ihm sehr schwer, mit dem Rückzug aus dem Bezirksvorsitz nun nach 30 Jahren kein Amt in der Partei mehr zu haben, sagte Spahn. Er habe aber Vertrauen enttäuscht, dafür entschuldige er sich erneut ausdrücklich, so der schwule CDU-Politiker. Die Delegierten reagierten mit langanhaltendem kräftigem Applaus. Wortmeldungen in der anschließenden Aussprache gab es nicht mehr.



Ende Juli war der 46-Jährige bereits vom Vorsitz der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag zurückgetreten (queer.de berichtete). Zuvor hatte er publik gemacht, dass er und sein Mann mit Hilfe einer Leihmutter in den USA ein Kind bekommen haben (queer.de berichtete). Dies wurde öffentlich und besonders in der Union kritisiert, weil Leihmutterschaft in Deutschland verboten ist und sich Spahns Partei klar gegen eine Legalisierung ausspricht. Er selbst hatte das in der Vergangenheit auch getan.



Spahn sitzt jetzt im Haushaltsausschuss



Sein Bundestagsmandat behält Spahn. Er arbeitet künftig unter anderem als Mitglied des Haushaltsausschusses (queer.de berichtete). Die 60 Jahre alte, aus Dorsten stammende Juristin Feller war vor ihrem Amtsantritt als NRW-Schulministerin 2022 Regierungspräsidentin in Münster.



Wichtigste Aufgabe für die Zukunft sei eine erfolgreiche Landtagswahl 2027, sagte sie bei ihrer Vorstellungsrede als künftige Bezirkschefin. Es gebe keine Alternative zu einer CDU-geführten Landesregierung in NRW und erst recht keine blaue Alternative. "Wir müssen fragen, wieso der Populismus so erfolgreich ist", betonte sie. "Jetzt erst recht" müsse die CDU mehr zuhören und Gespräche mit den Bürger*innen führen.

Jens Spahn war zwei Jahre Bezirkschef

An die Spitze des CDU-Bezirks Münsterland war Spahn, der aus Ahaus nahe der niederländischen Grenze stammt, vor zwei Jahren gewählt worden. Er löste damit NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ab, der den Posten 21 Jahre lang innehatte und nicht mehr angetreten war.



In einem Brief an die CDU-Parteifreunde in seinem Wahlkreis Steinfurt /Borken im Münsterland hatte Spahn bereits vor kurzem um Entschuldigung gebeten. "Ich war zu feige, bei diesem sensiblen Thema offen Farbe zu bekennen", schreibt Spahn in dem Brief (queer.de berichtete). (cw/dpa)