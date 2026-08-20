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(Bild: Joyn / Daniel Graf)

Am kommenden Wochenende wird das diesjährige Oktoberfest eröffnet. Bevor wohl wieder Millionen Besucherinnen und Besucher die Zelte stürmen und anstoßen, feiert Heidi Klum (53) zum zweiten Mal ihre eigene Oktoberfest-Variante im TV.

Nachdem zuvor schon einzelne Gäste bekannt wurden, nennen RTL und Klum mittlerweile eine ganze Reihe an Stars, die dabei sein werden. Es ist eine bunte Mischung aus Familie, Modelgrößen, Promis aus der Musik und weiteren Persönlichkeiten.

"HeidiFest" mit Tom Kaulitz, Naomi Campbell und Whigfield

Ähnlich wie bei der ersten Ausgabe bringt Heidi Klum die Familie mit. So werden laut dem Sender etwa ihr Ehemann Tom Kaulitz, Tochter Leni, Sohn Henry Samuel und ihre Mutter Erna anwesend sein. Außerdem wird sie Kaulitz' Tokio-Hotel-Kollegen Gustav Schäfer und Georg Listing begrüßen.

Sie selbst bleibt nicht das einzige Model vor Ort. Auch Naomi Campbell und Nadja Auermann sind angekündigt, Campbell soll sogar hinter dem DJ-Pult stehen. Aus dem Topmodel-Universum sind zudem unter anderem Bruce Darnell, Caro Daur und Barbara Meier anwesend. Zudem sollen zu den demnach rund 900 Gästen etwa auch Anna Ermakova, Pamela Reif, Frauke Ludowig, Katja Burkard, Frank Thelen, Jana Wosnitza, Angela Finger-Erben, Marianne und Michael sowie Natascha und Cheyenne Ochsenknecht gehören.

Insgesamt 24 Musik-Acts werden für Stimmung sorgen. Zu diesen gehören etwa 2 Unlimited, Achim Petry, Ireen Sheer, Jenny von Ace of Base, Snap!, Whigfield, Vicky Leandros, NDW-Star Markus mit Yvonne König, Liz Mitchell von Boney M., La Bouche, Katja Ebstein, Isi Glück, Kate Ryan, Rednex, Dr. Alban, Sarah Engels, Mousse T. und Nicole Scherzinger von den Pussycat Dolls.

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Wann steigt das "HeidiFest" genau?

Nach der ersten Ausgabe im Jahr 2025, die damals noch auf ProSieben lief, kehrt Klum in diesem Jahr bei RTL (auch via RTL+) auf die Bildschirme mit einem zweiten "HeidiFest" zurück. "Noch zwei Mal schlafen", freut sich Klum bei Instagram und zeigt die Namen der zahlreichen Acts.

Am Donnerstag geht es los um 18:30 Uhr. Die Moderatorin Frauke Ludowig stimmt mit einem "Exclusiv Spezial" die Zuschauerinnen und Zuschauer aus München ein. Ab 18:45 Uhr wird dann über den Streamingdienst RTL+ ein Countdown vom grünen Teppich gezeigt. Das "HeidiFest" selbst steigt ab 20:15 Uhr bei RTL und RTL+. (spot/cw)

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