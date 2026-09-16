Schwuler US-Kongresskandidat verteidigt alte Leder-Bilder



Christopher Gallant nahm vor 16 Jahren Bilder im Lederoutfit auf  die Republikaner versuchen nun, ihm daraus einen Strick zu drehen (Bild: X / Chris Gallant for Congress)

Heute, 10:33h 3 Min.

3 Min.

Der 37-jährige Christopher Gallant kandidiert für die US-Demokraten im 1. Kongressbezirk von New York, der östliche Teile von Long Island umfasst. Am Montag bestätigte er Berichte über Fotos, die ihn vor rund 16 Jahren in Leder- und Bondage-Gear zeigen. Zuvor hatten das Boulevardblatt "New York Post" sowie lokale Medien die Aufnahmen aufgegriffen, woraufhin Konservative Gallant in sozialen Netzwerken umgehend die Eignung für das Amt in Washington absprachen.



NY Dem House candidate modeled for XXX-rated BDSM ads while serving in National Guard https://t.co/WL9nGKKAlv pic.twitter.com/FEHrhMS15K New York Post (@nypost) September 13, 2026 / nypost

|

Der offen schwule Gallant, der Militärpilot, ehemaliger Fluglotse und freiwilliger Feuerwehrmann ist, wies diese Vorwürfe entschieden zurück. In einer Nachricht an seine Unterstützer*innen fand er deutliche Worte: "Ich schäme mich nicht  ich war schon immer kompromisslos ich selbst". Die Aufnahmen würden ihn weder weniger dafür qualifizieren, einen Blackhawk-Militärhubschrauber zu fliegen, noch minderten sie seine Fähigkeit, Verkehrsflugzeuge sicher durch den Luftraum zu leiten oder die Interessen der Bevölkerung zu vertreten.

- Werbung -



Shooting mit Lebenspartner aus dem Jahr 2010

Gallants Anwältin Sara Azari stellte klar, dass die Fotos um das Jahr 2010 entstanden seien. Es habe sich um ein privates, einvernehmliches Shooting von Gallant mit seinem damaligen langjährigen Lebenspartner gehandelt. Da Gallant mit dem Betreiber der traditionsreichen queeren Fetischmarke "Mr. S Leather" befreundet war, sei damals vereinbart worden, ausgewählte Aufnahmen für Produktpräsentationen  darunter ein Leder-Halsband  nutzen zu dürfen.



Als Gallant später den Entschluss fasste, im öffentlichen Dienst Karriere zu machen, bat er um die Entfernung des Materials von der Website des Unternehmens, was umgehend umgesetzt wurde. Die Aufnahmen wurden nun aus Web-Archiven zutage gefördert.



Demokraten: Bilder beweisen, dass Gallant einen Sixpack hat



Während Konservative versuchten, mit den Motiven  Gallant oben ohne in Leder-Harness, Maske oder mit einer blauen "Avatar"-Haarsträhne  Stimmung zu machen, reagierte die örtliche Demokratische Partei gelassen. Auf Instagram postete die Partei ein Bild von Gallant in Uniform vor einem Hubschrauber, warf den Konservativen durchsichtige Schmutzkampagnen vor und kommentierte trocken, dass man die Wähler*innen vor Ort für mündig halte  außerdem gebe es nun "den dokumentierten Beweis, dass Chris Gallant einen Sixpack hat".



Auch der lokale Parteivorsitzende Richard Schaffer stellte sich hinter seinen Kandidaten: Gallant sei von Beginn an transparent über seine Biografie gewesen, und keine der Aufnahmen ändere etwas an dieser Einschätzung. Gallant selbst sprach in einem Video auf Social Media von einer "gezielten politischen Rufmordkampagne".



Lets be clear about what this is: a coordinated political hit meant to drive me out of this race. This represents everything that is wrong with our politics today. The establishment clinging to power, mudslinging as a means of skirting accountability at the ballot box.



Im pic.twitter.com/r6ylZfLPMo Chris Gallant (@_gallantny) September 15, 2026 / _gallantny

Brisantes Rennen im Wahlkreis



Der 1. Kongressbezirk von New York gilt bei den kommenden Wahlen Anfang November als umkämpft. Gallant fordert den amtierenden republikanischen Abgeordneten Nick LaLota heraus, der vor zwei Jahren die Wahl mit zehn Prozentpunkten Vorsprung vor seinem demokratischen Herausforderer gewonnen hatte. Inzwischen gibt es laut Umfragen jedoch ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Wahlkreis.



Der Wahlkreis gilt als sehr kontrastreich  er umfasst extrem wohlhabende Sommerdomizile und Luxusanwesen in den Hamptons, suburban geprägte Mittelklasse-Wohngebiete bis hin zu landwirtschaftlichen Gemeinden und Arbeitersiedlungen und gilt daher als einer der "Swing Districts". Die Partei, die am meisten dieser umkämpften Wahlkreise gewinnt, wird in den nächsten zwei Jahren die Mehrheit im Repräsentantenhaus stellen. Im Augenblick haben die Republikaner in der Parlamentskammer eine hauchdünne Mehrheit von 219 zu 214 Sitzen. (cw)