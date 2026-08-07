Swinger-Stadtrat gewinnt Prozess gegen Stadt Mannheim

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Die Swingerparty im Mannheimer Rathaus Ende August führte zu allerlei Aufregung (Bild: Die Mannheimer)

Die Stadt Mannheim muss am Donnerstag im Amtsblatt einen Artikel des Stadtrats Julien Ferrat mit dem Titel "Zensur im Amtsblatt der Stadt Mannheim schadet der Demokratie" veröffentlichen. Dies hat das Verwaltungsgericht Karlsruhe am Dienstag entschieden (Aktenzeichen: 1 K 8246/26).



Ferrat hatte wochenlang eine Swingerparty im Rathaus angekündigt, die Stadt lehnte entsprechende Aufrufe im Amtsblatt zweimal ab; Ende August feierte Ferrat die Party dennoch  ohne Genehmigung, mit neun Teilnehmenden (queer.de berichtete).



Aktueller Streitpunkt war die Veröffentlichung eines weiteren Artikels von Ferrat über die Nichtgenehmigung seiner Swingerparty-Ankündigung. Die Stadtverwaltung hatte argumentiert, dass der Beitrag falsche Behauptungen enthalten habe. Das Gericht stellte jedoch auf einen Eilantrag Ferrats hin fest, dass der Text zwar "verkürzt oder unvollständig sein" möge, aber nicht "die Grenze zur Falschbehauptung" überschreite. Die Kosten des Verfahrens muss die Stadt Mannheim tragen.



"Wer Zensur im Amtsblatt betreibt, muss mit den Konsequenzen leben", erklärte Ferrat nach dem Urteil. "Immer wenn die Wortkombination 'Swingerparty im Rathaus' aufkam, versuchte die Stadtverwaltung krampfhaft eine 'Irreführung' oder 'falsche Behauptung' hineinzuinterpretieren." Es sei nicht Aufgabe der Stadtverwaltung, "über meine politische Arbeit bzw. meinen Politikstil zu urteilen. Dies ist Aufgabe der Wählerinnen und Wähler", so Ferrat.

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Der Einzelstadtrat von der Wählerinitiative "Die Mannheimer" empfahl der Verwaltung, den Begriff Streisand-Effekt zu googeln. Damit wird ein Phänomen beschrieben, bei dem der Versuch, eine unliebsame Information zu unterdrücken oder zu löschen, genau das Gegenteil bewirkt und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erst recht darauf lenkt. (cw)