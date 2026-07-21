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Das Buch erscheint am 22. September

"Swan Song": Charles Spencers Memoiren über Prinzessin Diana gestohlen

Charles Spencers Buch über seine Schwester Prinzessin Diana erscheint am 22. September. Einige Exemplare sind jedoch schon vorher in falsche Hände geraten: In den Niederlanden brachen Unbekannte einen Lastwagen auf. Der Verlag hält den Vorfall für "hochverdächtig".


Diana und Prinz Charles bei ihrer ersten Deutschlandreise in München 1987 (Bild: IMAGO / United Archives)

Vier Exemplare der Memoiren von Charles Spencer (62) über seine Schwester Prinzessin Diana (1961-1997) sind gestohlen worden, eine Woche vor dem offiziellen Verkaufsstart. Das berichtet die britische "Daily Mail".

Demnach war ein Lastwagen mit Exemplaren von "Swan Song: Diana, meine Schwester" (Amazon-Affiliate-Link ) auf dem Weg zu einem Auslieferungslager in den Niederlanden. Der Fahrer habe das Fahrzeug über Nacht abgestellt, um zu schlafen. Am Morgen habe er bemerkt, dass der Laster aufgebrochen worden war. Entwendet worden seien nur wenige Bücher. Die niederländische Polizei soll den Vorfall untersuchen.

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Verlagsumfeld spricht von einem Präzedenzfall

Eine Quelle aus dem Verlagsumfeld nannte den Diebstahl gegenüber dem britischen Blatt "hochverdächtig". "So etwas ist noch nie passiert. Das ist wahrscheinlich das größte Buch des Jahres, und die Sicherheitsvorkehrungen waren extrem streng", zitiert die Zeitung den Insider.

Man habe jede erdenkliche Vorsichtsmaßnahme getroffen, damit vor der geplanten Veröffentlichung nichts nach außen dringe. Genau deshalb werde der Vorfall äußerst ernst genommen.

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Zum ersten Mal spricht der Bruder ausführlich


Das Buch erscheint in gut einer Woche (Bild: Penguin Verlag)

Angekündigt hatte Penguin das Buch im August. Es ist das erste Mal, dass sich der 9. Earl Spencer offen und ausführlich zu seiner Schwester äußert. "Ziel dieses Buches ist es, die Wahrheit über Diana aus der Perspektive ihres Bruders zu erzählen, so wie ich es bei ihrer Trauerfeier versucht habe", erklärte er in einer Pressemitteilung. Er wolle für Diana sprechen, und zwar "in einer offen positiven Weise".

Den Anstoß gaben laut Spencer die vielen Interviewanfragen, die ihn vor dem 30. Todestag seiner Schwester erreichten. Diana starb im August 1997 nach einem Autounfall in Paris. Lieber schreibe er seine eigenen Gedanken und Erinnerungen ein für alle Mal nieder, als erneut die Einschätzungen anderer lesen zu müssen. "Viele davon beruhen auf Unwahrheiten, die im Laufe der Zeit akzeptiert wurden."

Bestseller schon vor dem Erscheinen

Am 11. September zeigte Spencer auf Instagram das erste gedruckte Exemplar. Für einen Autor sei das immer ein "erstaunlicher und aufregender Moment", schrieb er, bei diesem Titel aber umso mehr: Es sei das persönlichste der zehn Bücher, die er in den vergangenen drei Jahrzehnten verfasst habe. "Im Kern ist dies die schlichte Hommage eines Bruders an eine außergewöhnliche Schwester."

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Verstärkt habe sich dieses Gefühl noch, als er den Text an drei Tagen für die Hörbuchfassung selbst einlas. Nach dem Ende der Aufnahme habe er gedacht: "Das ist genau, was ich sagen wollte und sagen musste. Und sie hätte, so vermute ich, jedem Wort zugestimmt."

Dank Vorbestellungen steht es bei Amazon bereits vor dem Erscheinungstermin auf den Bestsellerlisten.

Diana gilt als queeres Idol

Lady Di ist auch in der queeren Community beliebt, vor allem wegen ihres Engagements gegen HIV/Aids in einer Zeit, in der Positive wie Aussätzige behandelt worden waren. Viele queere Menschen identifizierten sich auch mit Dianas persönlichem Schicksal. Sie kam in eine starre, kalte Institution (das britische Königshaus), in der sie sich anpassen sollte, aber letztlich spürte, dass sie dort nie wirklich hineinpasste oder akzeptiert wurde. Das Gefühl des "Andersseins", das Aufbegehren gegen ein unterdrückisches System und der schmerzhafte Kampf um die eigene Identität spiegelten die Coming-out- und Lebenserfahrungen vieler queerer Menschen wider. (spot/cw)

Mehr zum Thema:
» Zum 65. Geburtstag: Neue Geheimnisse von Prinzessin Diana enthüllt (01.07.2026)

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