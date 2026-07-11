

Nyke Slawik und Maik Brückner wollen der Bundes­regierung einen Ruck geben (Bild: Leo Draeger, Die Linke im Bundestag)

Heute, 11:52h 2 Min.

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Linke und Grüne im Bundestag haben von der Bundesregierung eine deutliche Reaktion auf Razzien und Festnahmen gegen die queere Community der Türkei gefordert. "Unter dem zynischen Vorwand, 'Familie und Kinder zu schützen', werden queere Menschen und ihre Organisationen kriminalisiert und eingeschüchtert", teilten Maik Brückner und Cansu Özdemir von den Linken mit. "Und Außenminister Wadephul?  Schweigt. Wenn es um ihre außenpolitischen Interessen geht, behandelt die Bundesregierung Erdoğan als unverzichtbaren Partner. Wenn sein Staat queere Menschen verfolgen lässt, will sie davon nichts wissen", so der Vorwurf des queerpolitischen Sprechers und der außenpolitischen Sprecherin der linken Bundestagsfraktion.

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Berlin soll sich für Freilassung von Inhaftierten einsetzen

Die Bundesregierung müsse diese Repression öffentlich verurteilen, "gegenüber Ankara die Freilassung aller allein wegen ihres Engagements Inhaftierten, sowie ein Ende der Angriffe auf queere Organisationen fordern", erklärten Brückner und Özdemir weiter. "Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität verfolgt werden, müssen in Deutschland Schutz finden. Menschenrechte sind nicht verhandelbar  auch dann nicht, wenn ihr Schutz den außenpolitischen Interessen der Bundesregierung im Weg steht."



Auch von den Grünen kommt Kritik: Die Bundesregierung dürfe  genau wie die EU-Kommission  die Augen vor der Gewalt nicht verschließen, forderte Nyke Slawik, die queerpolitische Sprecherin der grünen Bundestagsfraktion. "Erdoğan versucht mit diesem PR-Stunt von seiner schwindenden Popularität abzulenken, indem er sich versucht als starken Mann zu inszenieren und vermeintlich traditionelle Werte beschwört. Wieder einmal zahlen Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte den Preis", so Slawik weiter.



Die türkischen Behörden hatten am Wochenende landesweit Razzien in queeren Organisationen oder Einrichtungen durchgeführt (queer.de berichtete). Die Operation trug den Titel "Meine Familie ist sicher". Am Montag und Dienstag wurden zudem Demonstrationen gegen die Verhaftungswelle niedergeschlagen (queer.de berichtete). Europarat und Europäische Kommission hatten bereits die Vorgänge kritisiert (queer.de berichtete). Die Bundesregierung hielt sich mit Kritik allerdings zurück. (dk)