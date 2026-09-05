Hessen schiebt Sympathisant des CSD-Terrors ab



ThomRoJus / wikipedia) Roman Poseck ist seit Januar 2024 hessischer Innenminister  und präsentiert sich jetzt als jemand, der durchgreift (Bild:

Heute, 12:21h 3 Min.

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Hessen hat einen aus Tunesien stammenden queerfeindlichen Sympathisanten von Terrororganisationen und zwei afghanische Straftäter in ihre Heimatländer abgeschoben. Innenminister Roman Poseck (CDU) teilte mit: "Wer unsere Gesellschaft mit Gewalt und Terror bedroht, hat kein Recht hierzubleiben. Hessen schiebt solche Menschen mit aller Härte und Konsequenz ab."



Der 20-jährige tunesische Sympathisant der Terrororganisationen "Islamischer Staat" und von Al Kaida habe in sozialen Medien mit einem Maschinengewehr posiert und den Anschlag auf den Berliner Christopher Street Day (CSD) begrüßt. Bei einer Durchsuchung bei ihm sei islamistisches Propagandamaterial sichergestellt worden.



Bei dem Terroranschlag in Berlin am 25. Juli hatte ein 21-jähriger Islamist im Tiergarten mit einem Auto und einer Machete eine Frau getötet und 31 Menschen verletzt (siehe queer.de-Liveblog). Der mutmaßliche Täter wurde am Tag danach von Polizeikräften erschossen.

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IS-Sympathisant war während CSD Fulda hinter Gittern

Zudem habe die Polizei das Gefahrenpotenzial des 20-Jährigen schnell erkannt: "Die Person erhielt u.a. Meldeauflagen, eine elektronische Aufenthaltsüberwachung, eine Gefährderansprache und Platzverweise für bevorstehende CSD-Veranstaltungen. Auch die Möglichkeiten des Unterbindungsgewahrsams nach dem hessischen Polizeirecht wurden während des CSDs in Fulda zur Anwendung gebracht", so Poseck. Der CSD fand am 29. August statt und verlief nach Polizeiangaben weitgehend friedlich.



Laut Poseck war der Tunesier "eine Bedrohung für die öffentliche Sicherheit". Seit dem 3. September sei er ausreisepflichtig gewesen. "Gestern wurde er, nicht einmal 14 Tage nach Eintritt der Ausreisepflicht, erfolgreich abgeschoben", so der Minister. "Der Rechtsstaat hat damit konsequent reagiert. Die Maßnahme ist auch Beleg dafür, dass diejenigen, die unsere Vielfalt und unsere Freiheit angreifen, keinen Erfolg haben werden."



Die beiden ebenfalls abgeschobenen Afghanen waren laut Poseck unter anderem wegen mehrfachen Betruges, Körperverletzung, Angriffen auf Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung verurteilt und in Gefängnisse gebracht worden.



In Hessen sind nach Angaben des Innenministers aktuell rund 20 Menschen als islamistische Gefährder eingestuft. Ungefähr die Hälfte von ihnen sei hinter Gittern oder im Ausland. Die meisten hätten einen deutschen Pass.

"Signal in die Welt"

Die jetzt durchgeführten Maßnahmen seien "auch das Signal in die Welt, dass Deutschlands Aufnahmebereitschaft klare Grenzen hat". Die Bundesrepublik habe ihre "magnetische Wirkung auf Flüchtlinge aus aller Welt inzwischen verloren".



Die Bundesregierung berät derzeit in Reaktion auf den CSD-Anschlag über einen Zehn-Punkte-Plan, mit dem Deutschland besser vor islamistischem Terror geschützt werden könne (queer.de berichtete). Bei der Unterstützung queerer Menschen abseits vom Vorgehen gegen Geflüchtete tut sich Schwarz-Rot aber weiterhin schwer: Auf den Vorschlag eines Kanzler-Gipfels zum besseren Schutz queerer Menschen gab es bislang keine Reaktionen. (dpa/cw)