Nur ein Flirt: Jannik Kontalis und Bill Kaulitz "lieben sich trotzdem"

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Jannik Kontalis (30) spricht gleich in der ersten Folge der neuen Staffel von "Love Island VIP" über seinen Flirt mit Bill Kaulitz (37). Zwischen ihm und dem Tokio-Hotel-Sänger sei mehr gewesen als nur Freundschaft, ein Paar seien die beiden jedoch nie geworden. Die neue Staffel startet in einer Woche am 23. September um 20:15 Uhr bei RTLzwei und ist jeweils sieben Tage vorab auf RTL+ verfügbar.



Dass ausgerechnet Jannik Kontalis auf die Liebesinsel zieht, hatte bereits im Vorfeld für Wirbel gesorgt. Schließlich wurde der Realitystar immer wieder mit Kaulitz in Verbindung gebracht. In der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" turtelten und küssten sich die beiden sogar vor laufender Kamera (queer.de berichtete).

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"Wir haben uns schon gedatet"

Entsprechend schnell kommt das Thema auch in der Villa zur Sprache. Schon am ersten Morgen wollen seine Mit-Kandidatinnen Henna und Marla genauer wissen, was zwischen den beiden lief. "Wir haben uns schon gedatet", stellt Jannik daraufhin klar. Für ihn sei es "die erste Erfahrung in die Richtung" gewesen.



Jannik Kontalis (li.) mit seinem Mit-Islander*innen (Bild: RTLZWEI)

"Der weiß halt einfach, wie er es macht", so Jannik über den Charme des Musikers. "Der nimmt dich einfach so ein. Das ist einfach so. Du hast keine Chance." Auch in der Datingvilla hätte Kaulitz seiner Meinung nach bei den heterosexuellen Männern leichtes Spiel: "Der würde jeden hier rumkriegen." Richtig verliebt sei er aber nicht gewesen, das sei zu viel gesagt.

Keine gemeinsame Zukunft

Ein Paar wurde aus den beiden dennoch nicht. Sie hätten gemerkt, "dass eine gemeinsame Zukunft wahrscheinlich schwierig wird", erklärt Jannik. Eng sei der Kontakt aber bis heute: Erst drei Wochen zuvor habe er Bill Kaulitz in Berlin getroffen, außerdem schrieben sie sich täglich. "Wir lieben beide das Leben. Wir hatten viel Spaß miteinander", blickt er auf die gemeinsame Zeit zurück.



Aus seinem Leben streichen möchte Jannik den Musiker deshalb keinesfalls. "Wir lieben uns trotzdem so als Menschen und genießen einfach das Leben, wenn wir uns sehen", erklärt er. Eines steht für ihn fest: "Ich will einfach nicht, dass er aus meinem Leben verschwindet."



Kontalis küsst schon in Folge 1 seine Eva



Langsam angehen lässt es Jannik auf der Insel allerdings nicht. Bei der ersten Paarungszeremonie wird er mit der aus "Bachelor" bekannten Realitydarstellerin Eva Benetatou (34) vercouplet, die selbst schon so manches Beziehungsdrama vor laufender Kamera erlebt hat. Bereits in der ersten gemeinsamen Nacht kommen sich die beiden näher: Unter der Decke sind eindeutige Kussgeräusche zu hören. Auf den Mund hätten sie sich allerdings nicht geküsst, verrät die einstige "Bachelor"-Finalistin am nächsten Tag grinsend  dafür unter anderem auf den Hals.



Der erste Kuss auf den Mund lässt jedoch nicht lange auf sich warten. Beim Spiel "Blinde Liebe", zu dem Moderatorin Sylvie Meis am Ende der Doppelfolge lädt, dürfen sich alle Islander*innen mit verbundenen Augen einen Wunschpartner oder eine Wunschpartnerin aussuchen und küssen. Jannik und Eva entscheiden sich gleich zweimal füreinander und knutschen vor laufender Kamera. Evas Urteil steht da längst fest: "Der Jannik ist zu 100 Prozent mein Favorit." Doch auch bei den anderen Islanderinnen kommt der "Make Love, Fake Love"-Gewinner mit seiner offenen Art gut an.



Jannik Kontalis war im Frühjahr 2023 vor allem als Gewinner der ersten Staffel der Dating-Reality-Show "Make Love, Fake Love" auf RTL+ bekanntgeworden. In der Show eroberte er das Herz der Protagonistin Yeliz Koç. Später war er rund ein Jahr lang mit der Ex-Bachelorette Gerda Lewis liiert. Zudem nahm er bei mehreren Realityformaten teil. Letztes Jahr war er auch kommunalpolitisch aktiv: Er bewarb sich um den OB-Posten in Mönchengladbach, allerdings mit wenig Erfolg: Er erreichte unter elf Kandidierenden den elften Platz  mit ganzen 0,9 Prozent der Stimmen (queer.de berichtete). (spot/cw)