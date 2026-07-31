Türkei: Journalistin der Deutschen Welle nach antiqueeren Razzien verhaftet



Tuğba Tekerek berichtete kritisch über die Regierung in Ankara und auch über Queerpolitik  deswegen wurde sie jetzt festgenommen (Bild: DW)

Heute, 13:03h 2 Min.

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Ein Gericht in Ankara hat gegen die türkische Journalistin Tuğba Tekerek sowie sieben weitere Personen Haftbefehle erlassen. Es bestehe der Verdacht eines Verstoßes gegen das Vereinsgesetz und der Beihilfe zur Veröffentlichung obszöner Inhalte, zitierte die oppositionsnahe Nachrichtenagentur Anka das Gericht.



Tekerek und die anderen Inhaftierten waren im Rahmen der sogenannten "Meine Familie ist sicher"-Operation am vergangenen Wochenende festgenommen worden, die sich gegen zahlreiche queere Vereine, Veranstaltungsorte und Aktivist*innen richtete (queer.de berichtete). Die türkische Justiz leitete Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Vorwurfs der Prostitution und Obszönität ein.

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Freie Journalistin bei der Deutschen Welle

Tekerek arbeitet als freie Journalistin unter anderem für die türkische Ausgabe der Deutschen Welle. Bekannt ist sie unter anderem für ihre Berichterstattung über queere Personen in Georgien. Die Journalistengewerkschaft der Türkei TGS forderte ihre Freilassung.



Neben ihr wurden sieben Vorstandsmitglieder der LGBT-Organisation Kaos GL festgenommen, wie die Deutsche Welle berichtete. Kaos GL ist eine der bekanntesten Organisationen, die sich in der Türkei für die Rechte von queeren Menschen einsetzen. Den Haftbefehl begründete das Gericht mit der Position der Verdächtigen innerhalb des Vereins sowie Beiträgen in den sozialen Medien, wie Anka berichtete. Außerdem bestünde Fluchtgefahr und ein Risiko der Beweisvernichtung.

"Diesmal hat es mich erwischt"

In einer Nachricht, die Tekerek während ihrer Inhaftierung über ihren Anwalt übermitteln ließ, erklärte sie:

Diesmal hat es mich erwischt. Ich war 2024 vor den Wahlen nach Georgien gereist und hatte für viele Medien verschiedene Berichte verfasst. Dabei hatte ich auch einen Honorarbeitrag für die Nachrichtenseite von Kaos GL geschrieben. Im Polizeibericht fand ich mich plötzlich als Instagram-Verantwortliche von Kaos GL wieder! Ein völlig absurder Vorwurf ohne jede Grundlage! Ich habe lediglich im Rahmen meiner journalistischen Arbeit einen Beitrag verfasst. Die Wahrheit wird früher oder später ans Licht kommen. Bitte lasst so etwas nicht weiter zu. Die Solidaritätsbekundungen sind unglaublich wertvoll! Tausend Dank an alle, die sich solidarisch zeigen!

Die Europäische Kommission und der Europarat haben die queerfeindlichen Razzien scharf verurteilt (queer.de berichtete). Linke und Grüne fordern auch eine entsprechende Reaktion von der Bundesregierung (queer.de berichtete).



Die türkische Regierung lässt sich bislang von Kritik nicht beeindrucken. So gab es auch am Montag und Dienstag Festnahmen bei Demonstrationen, bei denen die antiqueere Kampagne kritisiert worden war (queer.de berichtete). (dpa/dk)