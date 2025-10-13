Ohne Melissa Khalaj: Jochen Bendel alleine bei "Promi Big Brother"-Nachleseshow

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Jochen Bendel wird nächsten Monat wieder die sicherlich skandalösen Ereignisse im "Big Brother"-Container einordnen (Bild: Joyn / Marc Rehbeck)

Die "Promi Big Brother  Late Night Show" geht in Sat.1 in der kommenden Staffel mit einer entscheidenden Veränderung an den Start: Jochen Bendel (58) übernimmt die tägliche Sendung erstmals allein. Seine langjährige Co-Moderatorin Melissa Khalaj (37) ist nicht mehr dabei, wie der Sender am Mittwoch bekannt gibt.



Damit endet eine Doppelmoderation, die die nächtliche Nachlese zur Realityshow über Jahre geprägt hat. Für Bendel steht fest, dass Khalajs Abschied eine Lücke hinterlässt: "Melissa ist natürlich nicht zu ersetzen  nach so vielen gemeinsamen Jahren schon gar nicht."



Ein ganzes Studio als Verstärkung



Ganz auf sich gestellt ist Bendel, der sich 2014 als schwul geoutet hat, dennoch nicht. Denn Sat.1 verändert zugleich das Konzept der Sendung: Erstmals kommt die "Late Night Show" direkt aus dem großen "Promi Big Brother"-Studio in Köln-Ossendorf. Dort wird Bendel das Geschehen im Container gemeinsam mit seinen Gästen künftig vor Live-Publikum kommentieren.



Auf die neue Kulisse freut sich der Moderator besonders. "Ich bekomme ein ganzes Studio voller Menschen als Verstärkung  und ich habe vor, sie schamlos in unsere Late Night hineinzuziehen", kündigt er an. Wie sehr sich die Sendung damit verändert, zeigt für Bendel ein Blick zurück: "Das ist ein wahnsinnig großer Schritt für unser Lästerlagerfeuer, das 2014 in kleiner Kulisse auf Sixx gestartet ist."

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PBB rückt in die Primetime

Am Platz im Programm ändert sich nichts: Die "Late Night Show" folgt weiterhin direkt auf die tägliche "Promi Big Brother"-Ausgabe. Die allerdings läuft künftig durchgängig bereits um 20:15 Uhr. Sat.1 folgt damit dem Vorbild des Dschungelcamps, das RTL zuletzt ebenfalls vom späten Abend in die Primetime verschoben hatte.



Auch die Nacht gehört zwei Wochen lang der Show. Zwischen "Late Night Show" und "Frühstücksfernsehen" übernimmt der Sender den Livestream aus dem Container. Und eine Konstante bleibt ebenfalls: Wer die Show verlässt, gibt sein erstes Interview unmittelbar danach auf dem Late-Night-Sofa.

Diese zehn Promis ziehen ein

Das erste Bewohnerfeld steht bereits seit einigen Tagen fest (queer.de berichtete). In den "PBB"-Garten ziehen der frühere Boxer Axel Schulz, No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa, Gastronom Redo, Reality-Star Maurice Dziwak, Ex-Fußballprofi Christian Lell, Sido-Ex Gia Georgina, Schauspieler Gedeon Burkhard, Creatorin Nina Bridney, "Topmodel"-Finalist Godfrey Egbon und Reality-Sternchen Francesca Morgese. Los geht es am Montag, dem 5. Oktober. (spot/cw)