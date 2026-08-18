"Die Kaulitz-Story": Podcast-Doku zeichnet Aufstieg der Zwillinge nach

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Bei ARD Sounds gibt es bald mehr über die Kaulitz-Zwillinge zu hören (Bild: MDR / Vanessa Neumann)

Die Geschichte von Bill und Tom Kaulitz (37) wird zum Audio-Erlebnis: Am 24. September startet die sechsteilige Podcast-Dokumentation "Die Kaulitz-Story" bei ARD Sounds. Mit Archivmaterial aus 25 Jahren zeichnet die Reihe den Weg der Zwillinge nach  von ihrer Kindheit in Loitsche bei Magdeburg bis zum internationalen Durchbruch mit Tokio Hotel.



Dabei blickt die Dokumentation nicht nur auf die Jugend der Brüder, den Medienhype der Nullerjahre und ihren Umzug nach Los Angeles, sondern auch auf ihre spätere Rückkehr ins Rampenlicht. MDR, rbb und ARD Kultur wollen zugleich die Schattenseiten des frühen Ruhms beleuchten: Ausgrenzung, Stalking und der enorme öffentliche Druck, dem die Zwillinge ausgesetzt waren. "Braucht man Narben und Einsamkeit, um erfolgreich zu sein?", fragt der Sender.

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Auch Jannik Kontalis ist zu hören

Durch die Folgen führt YouTuberin Mirella Precek. Zu Wort kommen unter anderem die Musiker Kool Savas, Lucy Diakovska, LaFee und Silbermond. Außerdem sind Gülcan Kamps, Matze Hielscher, "Bravo"-Redakteur Sascha Wernicke sowie Peter Hoffmann zu hören, der Tokio Hotel einst entdeckte. Mit dabei sind auch Malou Lovis, die gemeinsam mit den Zwillingen "The Voice of Germany" gewann, und Mitglieder des Tokio-Hotel-Fanclubs.



Aus Mode und Lifestyle steuern der Fotograf Rankin und "Vogue"-Chefredakteurin Kerstin Weng ihre Sicht bei. Eine persönlichere Sicht dürfte Jannik Kontalis beisteuern: Der Realitystar sorgte mit seiner Liaison mit Bill Kaulitz für Schlagzeilen (queer.de berichtete).

Außergewöhnliche Karriere

Bill und Tom Kaulitz kamen 1989 in Leipzig zur Welt und zogen nach der Trennung der Eltern mit ihrer Mutter nach Loitsche. 2001 standen sie erstmals gemeinsam mit Gustav Schäfer und Georg Listing auf der Bühne, vier Jahre später gelang Tokio Hotel mit dem Album "Schrei" und dem Hit "Durch den Monsun" der große Durchbruch. 2010 legte die Band eine Pause ein, die Zwillinge zogen nach Los Angeles. 2014 meldete sich Tokio Hotel musikalisch zurück.



Inzwischen sind Bill und Tom längst nicht mehr nur als Musiker präsent. Tom Kaulitz' Ehe mit Heidi Klum rückte die Brüder zusätzlich ins Rampenlicht, mit ihrem Podcast "Kaulitz Hills  Senf aus Hollywood" und der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" erschlossen sie sich weitere Formate. Am 5. Dezember folgt mit der Moderation von "Wetten, dass..?" das nächste große Projekt. (spot/cw)