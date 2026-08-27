CSD Görlitz teilweise nicht als politische Versammlung anerkannt: Klage angekündigt

Heute, 14:23h 2 Min.

2 Min.

Der CSD Görlitz-Zgorzelec geht vor dem Verwaltungsgericht Dresden gegen eine Entscheidung des Landratsamts Görlitz vor, das einen Teil der Pride-Veranstaltung nicht mehr als politische Versammlung anerkennen will. Wie die CSD-Organisator*­innen des deutsch-polnischen CSDs mitteilten, sehe der Landkreis Görlitz im Picknick der Vielfalt eine kommerzielle Veranstaltung. Beim Picknick der Vielfalt handelt es sich um die politische Abschlusskundgebung und das Rahmenprogramm im Anschluss an den CSD Görlitz-Zgorzelec.



"Art. 8 GG schützt nicht nur die Demonstration. Er schützt unsere gemeinsame politische Versammlung. Wir lassen uns unsere Grundrechte nicht nehmen", erklärten die Pride-Veranstalter*­innen auf Instagram. Artikel 8 des Grundgesetzes garantiert das Grundrecht der Versammlungsfreiheit. Laut dem CSD-Chef Wojciech M. Urlich sei das "Picknick der Vielfalt" integraler Bestandteil des CSDs. Der Staat greife mit seinem Vorgehen in das Selbst­bestimmungsrecht des CSD-Vereins ein.



Der CSD soll am 26. September in der sächsischen Grenzstadt Görlitz und der polnischen Nachbarstadt Zgorzelec stattfinden. Das Motto lautet "love::united". Schirmfrau ist die trans Journalistin Georgine Kellermann.

- Werbung -



CSD Dresden wehrte sich bereits gegen Einstufung als kommerzielle Veranstaltung

Bereits im März hatte eine ähnliche Einschränkung beim CSD Dresden für Aufregung gesorgt. Das CSD-Straßenfest sollte nach dem Willen der Landesdirektion Sachsen als kommerzielle Veranstaltung eingestuft werden. Der CSD-Verein warnte daraufhin vor CSD-Verboten wie in Ungarn (queer.de berichtete). SPD, Linke, Grüne und FDP kritisierten den Vorgang scharf (queer.de berichtete).



Vor dem Verwaltungsgericht Dresden scheiterte der Dresdner Pride zwar zunächst mit einer Klage (queer.de berichtete). Am Ende konnte der CSD aber wie geplant stattfinden, weil die Organisator*innen einen Trick anwandten: Sie meldeten für die drei Tage des Straßenfestes Anfang Juni parallel an jedem Tag eine Demonstration an (queer.de berichtete). Kurz vor dem CSD entschied das Oberverwaltungsgericht, dass das gesamte Straßenfest vorläufig den Schutz der Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 des Grundgesetzes genieße.



Die Einstufung als kommerzielle Veranstaltung würde die Durchführung von CSDs insgesamt gefährden. Für einen Pride-Verein würde das bedeuten, erhebliche Sondernutzungsgebühren, Reinigungsentgelte sowie Sicherheits- und Absperrkosten selbst tragen zu müssen.



Die CSD-Vereine verweisen darauf, dass nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eine Versammlung auch Musik, Kultur und Infostände enthalten könne, solange das Gesamtgepräge auf die öffentliche Meinungsbildung abziele. (cw)