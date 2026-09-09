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Familienministerin Karin Prien (CDU) hat dem queeren Jugendnetzwerk Lambda den Geldhahgn (Bild: Perspektive Online, CC BY-NC-SA 4.0

Das Jugendnetzwerk Lambda baut nach eigenen Angaben eine eigene Jugendstiftung auf, um die queere Jugendverbandsarbeit langfristig abzusichern. Wie der Bundesverband am Dienstag mitteilte, soll die Jugendstiftung Lambda unter dem Leitgedanken "Wir sind gekommen, um zu bleiben" dafür sorgen, dass sich queere junge Menschen auch künftig selbst organisieren können.



Anlass ist eine akute Finanzierungskrise: Das Bundesjugendministerium hatte die bestehende Rahmenvereinbarung mit Lambda zum Jahresende gekündigt (queer.de berichtete). Damit entfällt ab 2027 die zentrale Strukturförderung, die über Jahrzehnte die bundesweite Verbandsarbeit getragen hat. Gespräche mit dem Ministerium über eine mögliche Projektförderung laufen laut Lambda zwar, könnten die bisherige Rahmenförderung aber nicht ersetzen. Der Verband setzt daher weiterhin auch auf das parlamentarische Haushaltsverfahren, um die Kündigung politisch zu korrigieren.



"Eine einzige politische Entscheidung bedroht gerade die Existenz unseres Jugendverbands", erklärte der Vorstand des Jugendnetzwerks laut Mitteilung. Deshalb müsse man jetzt handeln, damit queere Jugendarbeit künftig nicht mehr in diesem Ausmaß gefährdet werden könne. Zugleich stellte der Vorstand klar: "Jugendverbandsarbeit erfüllt eine öffentliche Aufgabe und muss auch künftig verlässlich öffentlich gefördert werden." Die Stiftung solle die staatliche Förderung also nicht ersetzen, sondern lediglich ergänzen.

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Die neue Stiftung soll vor allem Kernkosten der Verbandsarbeit absichern, etwa die Qualifizierung Ehrenamtlicher, den Betrieb der Geschäftsstelle sowie die Interessenvertretung. Auch bei künftigen Förderausfällen oder politischen Kurswechseln soll sie als zusätzliche Finanzierungsquelle dienen. Laut Satzung sind für den Stiftungsrat Altersquoten vorgesehen, damit junge Menschen von Anfang an über die Ausrichtung mitentscheiden.



Die Stiftung startet nach Verbandsangaben mit einem Grundstockvermögen von knapp 75.000 Euro; langfristiges Ziel seien rund 1,5 Millionen Euro. Um größere Zustiftungen zu gewinnen, appelliert Lambda gezielt an vermögende Unterstützer*innen: "Wir können dieses Grundstockvermögen nicht alleine aufbauen", heißt es in der Mitteilung. Parallel bittet der Verband weiterhin um direkte Spenden, um die aktuelle Finanzierungslücke zu überbrücken  mit Priorität für die Geschäftsstelle, die Begleitung Ehrenamtlicher und den Betrieb des digitalen Jugendzentrums "lambda space". (cw)