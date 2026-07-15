Nach Britney-Spears-Kuss: Madonna kehrt auf VMA-Bühne zurück



Der Kuss zwischen Madonna (r.) und Britney Spears im Jahr 2003  hier als Pop-Art-Version  ging in die Pop-Geschichte ein (Bild: ChatGPT)

Heute, 06:45h 2 Min.

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Madonna (68) kehrt nach mehr als zwei Jahrzehnten auf die Bühne der MTV Video Music Awards als Künstlerin zurück. Die Sängerin wird die diesjährige Preisverleihung am 27. September in Los Angeles eröffnen. Es ist ihr erster Live-Auftritt bei den VMAs seit 23 Jahren, wie unter anderem das US-Magazin "Entertainment Weekly" berichtet.



Demnach soll Madonna bei der Show Musik aus ihrem aktuellen Album "Confessions II" präsentieren. Dass ausgerechnet sie die VMAs eröffnet, passt auch zu ihrer starken Stellung bei der diesjährigen Preisvergabe: Mit elf Nominierungen führt sie das Feld an. Nominiert ist sie unter anderem als Künstlerin des Jahres sowie mit "Confessions II  The Film" für das Video des Jahres. Für ihre Zusammenarbeit mit Sabrina Carpenter (27) bei "Bring Your Love" hat sie zudem Chancen in den Kategorien Song und Kollaboration des Jahres. Die elf Nominierungen sind Madonnas persönliche Bestmarke bei den VMAs.

Legendärer Kuss mit Britney Spears

Ihr bislang letzter VMA-Auftritt als Performerin ging in die Geschichte der Preisverleihung ein. 2003 stand Madonna gemeinsam mit Britney Spears (44) und Christina Aguilera (45) auf der Bühne. Während des Medleys aus "Like a Virgin" und "Hollywood" küsste Madonna zunächst Spears und anschließend Aguilera. Die Szene sorgte weltweit für Schlagzeilen und gehört bis heute zu den bekanntesten Momenten der MTV-Awards.



Madonnas VMA-Geschichte reicht allerdings noch deutlich weiter zurück. Bereits bei der ersten Ausgabe der Preisverleihung 1984 sorgte sie mit ihrer Performance von "Like a Virgin" für Aufsehen. Es folgten unter anderem ihre Auftritte mit "Express Yourself" 1989 und "Vogue" 1990. Insgesamt gewann sie bislang 19 reguläre VMA-Auszeichnungen. 1986 erhielt sie zudem als erste Solokünstlerin den Video Vanguard Award.

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Snoop Dogg moderiert die Show

Die MTV Video Music Awards werden am 27. September live aus Los Angeles übertragen. Gastgeber ist in diesem Jahr Snoop Dogg (54). In den USA läuft die Show bei CBS und MTV sowie beim Streamingdienst Paramount+.



Ganz von der VMA-Bühne verschwunden war Madonna seit 2003 allerdings nicht: 2018 präsentierte sie in der New Yorker Radio City Music Hall den Preis für das Video des Jahres, 2021 eröffnete sie die Show im Barclays Center in Brooklyn mit einem kurzen Überraschungsauftritt  das Comeback 2026 bezieht sich daher auf ihre Rückkehr als musikalische Performerin. (cw/spot)