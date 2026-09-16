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Der Planungsausschuss der Stadt Flensburg hat beschlossen, eine öffentlich genutzte Treppe in Regenbogen­farben gestalten zu lassen. Das berichtet der "Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag" (shz, Bezahlartikel). Die Treppe soll ein sichtbares Zeichen für Vielfalt im öffentlichen Raum setzen. Ein konkreter Standort steht noch nicht fest  im Gespräch sind unter anderem die Friesische Straße und die Marientreppe an der Norderstraße. Die Stadtverwaltung soll nun eine geeignete, gut sichtbare Treppe mit hohem Wiedererkennungswert finden.



Der Antrag kam von Grünen und Linkem Bündnis und wurde mit den Stimmen von SSW, Grünen und Linken beschlossen. CDU, SPD und die HTR-Fraktion enthielten sich. Grünen-Fraktionschef Leon Mansdotter Bossen nannte laut "shz" den islamistischen Terroranschlag auf den Christopher Street Day in Berlin im Juli als Auslöser für den Vorstoß. "In der Folge kam in unserer Fraktion noch einmal das Bedürfnis auf, darüber zu sprechen, was wir konkret tun können, um mit einem Symbol zu zeigen, dass Flensburg eine Stadt ist, die Vielfalt hoch schätzt", sagte Bossen. Auch in Flensburg fühlten sich queere Menschen nicht sicher, verwies er etwa auf verbrannte Regenbogen-Banner an der ZOB-Brücke (queer.de berichtete).



HTR-Vertreter Roland Hartmann sprach zwar von einem "berechtigten Interesse", zweifelte aber am Effekt der Maßnahme und fragte: "Rechtfertigt das den hohen Aufwand?" SPD-Politiker Florian Matz sagte, ihm fehle nicht das Gefühl mangelnder Signale, und verwies auf die mehrmals jährlich vor dem Rathaus gehisste Prideflagge. Die städtische Gleichstellungsbeauftragte Marie Sprute sprach sich hingegen für die Treppe aus und berichtete von einer Bekannten, für die der Schriftzug "Flensburg liebt dich, egal wer du bist" am Rathaus ausschlaggebend für den Umzug in die Stadt gewesen sei.



Ähnlich gestaltete Treppen gibt es bereits in mehreren Städten. Im Juni hatte die Regenbogen-Treppe in Göttingen Schlagzeilen gemacht, nachdem Unbekannte sie in Schwarz-Rot-Gold übermalt hatten (queer.de berichtete). (cw)