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Auf einem Spielplatz im oberpfälzischen Schwandorf sind sämtliche Spielgeräte und Sitzgelegenheiten mit queer­feindlichen Aufklebern beklebt worden. Wie die Polizeiinspektion Schwandorf am Mittwoch mitteilte, zeigte ein Anwohner den Vorfall am Dienstagabend an. Betroffen ist demnach ein Spielplatz in der Wöhlerstraße.



Mit den Aufklebern würden "u. a. Parteien des linken Spektrums und Personen der LGBTQ" verunglimpft, teilte die Polizeiinspektion wörtlich mit. Zum genauen Inhalt oder Aussehen der Aufkleber sowie zu einem möglichen tatverdächtigen Personenkreis machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben. Auch zur genauen Uhrzeit der Tat äußerte sich die Behörde nicht näher.



Schwandorf ist eine Kreisstadt mit rund 27.000 Einwohner*­innen in der Oberpfalz in Ostbayern, gelegen am Zusammenfluss von Naab und Schwarzach, rund 40 Kilometer nördlich von Regensburg. Die Stadt ist Sitz des gleichnamigen Landkreises.



Die Polizeiinspektion Schwandorf bittet Zeug*­innen sowie Personen mit Hinweisen zu dem Fall, sich unter der Telefonnummer (09431) 4301-0 zu melden. Ob die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung, Volks­verhetzung oder eines anderen Straftatbestands geführt werden, teilte die Polizei bislang nicht mit. (cw)