Charli xcx zieht sich für den "Playboy" aus

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Charli xcx (34) ist das Covergesicht der US-Herbstausgabe des "Playboy". Das teilte das Magazin auf Instagram mit, zu kaufen gibt es das Heft ab dem 29. September. Fotografiert hat die Britin ihr langjähriger Weggefährte Aidan Zamiri.



Die freizügigen Aufnahmen des Popstars entstanden an verschiedenen Orten in London. Zu sehen ist die Sängerin etwa in schwarzer Wäsche von Yves Saint Laurent rekelnd in einem Hotelbett, in Unterwäsche vor der Stadtkulisse und ganz oben ohne vor den wichtigsten Sehenswürdigkeiten auf einem Boot auf der Themse. "Die Touristen fanden es gut", scherzt sie über die Fotos.

"Ich liebe pure Sinnlichkeit"

"Ich wollte mich schon eine Weile für den 'Playboy' fotografieren lassen", erklärte Charli xcx im Gespräch laut "People" zudem. "Ich liebe Unterwäsche. Ich liebe weibliche Körper. Ich liebe pure Sinnlichkeit." Sie fühle sich in Unterwäsche genauso sexy wie komplett durchgestylt, das gebe ihr viel Sicherheit: "Sex, Sexualität und Selbstvertrauen sind für mich allesamt etwas sehr Heiliges. Wenn ich sie jederzeit in vollen Zügen genießen könnte, würde ich das tun."



Interviewt wurde Charli xcx von ihrer Kollegin Kylie Jenner (29), mit der sie für den Film "The Moment" vor der Kamera stand. Zuvor hatte die Sängerin einen Song namens "Playboy Bunny" exklusiv auf Vinyl herausgebracht, der auf der B-Seite von "SS26" aus ihrem neuen Album "Music, Fashion, Film" zu hören ist.

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Ehe ist "kein Wort, das Druck macht"

In dem Gespräch sprach Charli xcx auch über ihren Partner George Daniel (36), den Schlagzeuger der Band The 1975. Sie fühle sich am selbstbewusstesten, "wenn ich auf der Bühne bin und wenn ich mit George zusammen bin." Das Paar machte seine Beziehung 2022 öffentlich, verlobte sich im November 2023 und gab sich im Juli 2025 standesamtlich das Ja-Wort. Später im selben Jahr folgte eine größere Feier auf Sizilien.



Die beiden seien "locker und entspannt" in Bezug auf ihre Ehe, betonte die Musikerin. "Es bedeutet uns viel, aber gleichzeitig könnten wir komplett darauf verzichten, und wir wären genauso verliebt, wenn wir nicht verheiratet wären." Und weiter: "Es passt, aber es ist für mich kein Wort, das großen Druck macht."



Aber auch auf einen prominenten Kollegen, den sie besonders "sexy" finde, kam die 34-Jährige zu sprechen: Schauspieler Jack Black (57). "Er ist lustig. Er ist talentiert. Er ist cool. Er ist originell, weißt du? Ich glaube, genau das macht Menschen sexy, wenn sie einfach ihr Ding machen", schwärmte sie von dem "Schwer verliebt"-Star. (spot/cw)