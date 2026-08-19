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Tabercil / wikipedia) Hayden Panettiere starb am 16. August in South Carolina (Bild:

Einen Monat nach dem Tod von Hayden Panettiere hat sich ein Sprecher der Schauspielerin zum Stand der Untersuchungen geäußert. In einem Statement, das unter anderem "People" vorliegt, stellt er klar, dass die Todesursache weiterhin offen sei.



"Wie das Greenville County Coroner's Office gestern berichtet hat, wird Haydens Tod weiter untersucht, bis die toxikologischen Ergebnisse vorliegen, auch wenn einige Medien etwas anderes behaupten", heißt es darin. Berichte, die sich auf nicht genannte Quellen stützten, seien "unbestätigtes Hörensagen" und hätten zu widersprüchlichen Informationen im Umlauf beigetragen.



Sprecher bittet um Geduld



Alle seien bemüht, die Umstände von Panettieres Tod besser zu verstehen und damit abschließen zu können, so der Sprecher weiter. "Aber wir müssen geduldig bleiben und den Ermittlungsprozess zulassen. Die Antworten, die wir alle suchen, werden kommen."



Anlass für das Statement waren Berichte von TMZ: Nach Informationen des Portals gehen die Ermittlungsbehörden davon aus, dass Panettiere am Morgen ihres Todes eine Oxycodon-Tablette eingenommen habe, die mit dem synthetischen Opioid Fentanyl versetzt gewesen sei (queer.de berichtete). Die Substanzen habe sie einen Tag vor ihrem Tod vor dem Flug nach South Carolina einem langjährigen Dealer in Los Angeles abgekauft.

Behörde hält sich bedeckt

Offiziell bestätigt ist davon nichts. Dem Sender "FOX Carolina" sagte das Greenville County Coroner's Office am 14. September, man habe bislang nichts veröffentlicht und werde eine Mitteilung verschicken, sobald es etwas zu berichten gebe. Bereits im August wurde darauf hingewiesen, dass es bis zu drei Monate dauern kann, bis alle Ergebnisse der Autopsie vorliegen.



Hayden Panettiere war am 16. August in Greenville, South Carolina, bewusstlos aufgefunden worden (queer.de berichtete). Bei ihr waren ihr Freund Brian Hickerson und dessen Bruder Zach, die nach eigener Darstellung gemeinsam mit Wiederbelebungsmaßnahmen begannen und der Schauspielerin das Notfallmedikament Narcan gaben. Am Einsatzort wurde sie vom herbeigerufenen Rettungsdienst für tot erklärt. Die Schauspielerin wurde nur 36 Jahre alt.



Im Polizeibericht ist von einer Tüte mit Medikamenten die Rede, die Panettiere eingenommen habe. Die Polizei teilte am Tag ihres Todes mit, die vorläufigen Ermittlungen hätten keine Anzeichen für Fremdverschulden oder verdächtige Umstände ergeben. Auch bei der Autopsie wurden später keine Spuren von Gewalteinwirkung gefunden. (spot/cw)