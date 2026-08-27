Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?59604

Videobotschaft der Country-Ikone gezeigt

Dolly Parton erhält posthum Auszeichnung für Lebenswerk

Dolly Parton ist bei den Americana Honors & Awards posthum mit dem "Americana Lifetime Achievement Award" ausgezeichnet worden. Bei der Verleihung würdigte Emmylou Harris das musikalische Vermächtnis ihrer langjährigen Freundin, ehe eine Videobotschaft der Country-Ikone gezeigt wurde.


Bei den Americana Honors & Awards meldet sich Dolly Parton noch einmal posthum an ihre Fans (Bild: Youtube)


Nashville

Country-Ikone Dolly Parton ist posthum mit dem Lifetime Achievement Award der Americana Music Association (AMA) geehrt worden. Die Auszeichnung wurde am Mittwochabend bei der 25. Ausgabe der Americana Honors & Awards im Ryman Auditorium in Nashville (US-Bundesstaat Tennessee) verliehen. Die AMA hatte die Ehrung bereits am 6. August angekündigt. Parton nahm den Preis in einem Video entgegen, das sie noch vor ihrem Tod aufgezeichnet hatte, berichtet "People".

Anmoderiert wurde der Einspieler von ihrer langjährigen Freundin, der Sängerin Emmylou Harris (79), die Partons Lebenswerk würdigte. Zum Abschluss der Hommage sangen Brandi Carlile (45) und das Trio I'm With Her Partons Lied "Coat of Many Colors". Parton war am 25. August im Alter von 80 Jahren gestorben  nach Angaben ihres Teams nach einem kurzen Kampf gegen eine Krebserkrankung (queer.de berichtete).

- Werbung -
Video - Das Business-Reisegefühl mit Air France

"Es ist wirklich eine große Ehre"

"Na, hallo, hier ist Dolly. Es ist mir eine Ehre, von der Americana Music Association einen Preis für mein Lebenswerk zu erhalten", begann Parton in der aufgezeichneten Dankesrede. Roots-Musik  oder das, was heute als Americana bezeichnet werde  sei jene Musik, die sie während ihrer Kindheit in den Smoky Mountains gespielt habe, erklärte sie. "Es ist genau diese Musik, die mich 1997 zurück nach Ost-Tennessee geführt hat, um mein Album 'Hungry Again' zu schreiben und aufzunehmen."

Direktlink
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Das Projekt habe ihr "wirklich die Tür zu einer Reihe von Bluegrass- und Akustikalben geöffnet", die den weiteren Verlauf ihrer Karriere in vielerlei Hinsicht verändert hätten. "Nun haben neue Fans diese Alben entdeckt, neue Americana-Musik-Communities haben sie begeistert aufgenommen", sagte Parton. Rückblickend betrachte sie diese Phase ihrer Karriere als "eine Art musikalische Renaissance". Abschließend bedankte sie sich bei allen Verantwortlichen der AMA: "Es ist wirklich eine große Ehre, und ihr sollt wissen, dass ich euch immer lieben werde."

- Werbung -

Langjährige Freundin spricht über Parton

Vor der Einspielung hatte Harris an den Beginn von Partons Karriere erinnert. 1967 habe Parton einen wichtigen Schritt gemacht, um ihren großen Traum zu verwirklichen, sagte die 79-Jährige: Damals sei sie als feste Sängerin und Duettpartnerin in die Fernsehshow von Porter Wagoner (1927-2007) gekommen. Die gemeinsamen Duette seien sowohl in der Sendung als auch in den Charts erfolgreich gewesen. "Aber Dolly war niemandes Anhängsel. Sie wollte mehr und sie verdiente mehr, und sie machte sich daran, es zu erreichen  immer zu ihren eigenen Bedingungen", sagte Harris. "Und wir alle wissen, was passierte, wenn Dolly sich etwas in den Kopf gesetzt hatte."

Im weiteren Verlauf ihrer Rede hob Harris Partons Entwicklung vom Country-Star zur Popsängerin und schließlich zur weltweit bekannten Ikone hervor. "Sie war eine unserer größten Songwriter aller Zeiten, aber auf der Bühne strahlte sie genauso hell", erklärte Harris. Parton habe erst die Fernsehbildschirme und später die Kinoleinwand zum Leuchten gebracht. Harris erinnerte zudem an Partons Engagement über die Musik hinaus  vom Freizeitpark Dollywood über die Leseförderinitiative Imagination Library bis zum Hilfsfonds My People Fund.

Zum Schluss kündigte sie Partons Videobotschaft an: Die Sängerin habe sie mit derselben Wärme und Freude aufgenommen, die sie ihr Leben lang geteilt habe. (spot/cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit

Nashville
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Dolly Parton
11.09.26 | "Bound To Ride"
Zwei Wochen nach ihrem Tod: Neuer Song von Dolly Parton veröffentlicht
10.09.26 | Sie starb Ende August
"Keine Sorgen machen": Dolly Parton verschwieg Krebs vor ihrer Familie
02.09.26 | Vandalismus
Dolly Partons Stern auf dem Walk of Fame zerstört
31.08.26 | Beisetzung in Nashville
Nichte bestätigt: Dolly Parton ist im engsten Kreis beerdigt worden
28.08.26 | Falsches Foto in Sendung
CNN zeigt Double statt Dolly Parton und entschuldigt sich
27.08.26 | Unveröffentlichtes Lied
Dolly Parton hinterlässt geheimen Song  für das Jahr 2046
-w-
Neu auf queer.de
Polizeibericht Berlin
Brutaler homophober Angriff in Prenzlauer Berg
Katholische Queer­feindlichkeit
Kardinal Burke schimpft auf "gottlose" Homo­sexuelle wie in Sodom und Gomorrha
Stellenausschreibung
Köln: anyway sucht Sozialarbeiter:in / (Sozial-) Pädagog:in (1/2)
Stellenausschreibung
Köln: anyway sucht Sozialarbeiter:in / (Sozial-) Pädagog:in (2/2)
Queerfilmfestival
Wunder für sich
Queere Themen spielen keine Rolle
Reaktion auf CSD-Anschlag: Bund plant härtere Strafen für gefährliche Messerangriffe
Schwere Vorwürfe in neuem Buch
Nach Dianas Tod: Diesen brisanten Satz soll Charles gesagt haben
Videobotschaft der Country-Ikone gezeigt
Dolly Parton erhält posthum Auszeichnung für Lebenswerk