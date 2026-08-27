Dolly Parton erhält posthum Auszeichnung für Lebenswerk



Bei den Americana Honors & Awards meldet sich Dolly Parton noch einmal posthum an ihre Fans (Bild: Youtube)

Heute, 10:01h 3 Min.

3 Min.

Country-Ikone Dolly Parton ist posthum mit dem Lifetime Achievement Award der Americana Music Association (AMA) geehrt worden. Die Auszeichnung wurde am Mittwochabend bei der 25. Ausgabe der Americana Honors & Awards im Ryman Auditorium in Nashville (US-Bundesstaat Tennessee) verliehen. Die AMA hatte die Ehrung bereits am 6. August angekündigt. Parton nahm den Preis in einem Video entgegen, das sie noch vor ihrem Tod aufgezeichnet hatte, berichtet "People".



Anmoderiert wurde der Einspieler von ihrer langjährigen Freundin, der Sängerin Emmylou Harris (79), die Partons Lebenswerk würdigte. Zum Abschluss der Hommage sangen Brandi Carlile (45) und das Trio I'm With Her Partons Lied "Coat of Many Colors". Parton war am 25. August im Alter von 80 Jahren gestorben  nach Angaben ihres Teams nach einem kurzen Kampf gegen eine Krebserkrankung (queer.de berichtete).

"Es ist wirklich eine große Ehre"

"Na, hallo, hier ist Dolly. Es ist mir eine Ehre, von der Americana Music Association einen Preis für mein Lebenswerk zu erhalten", begann Parton in der aufgezeichneten Dankesrede. Roots-Musik  oder das, was heute als Americana bezeichnet werde  sei jene Musik, die sie während ihrer Kindheit in den Smoky Mountains gespielt habe, erklärte sie. "Es ist genau diese Musik, die mich 1997 zurück nach Ost-Tennessee geführt hat, um mein Album 'Hungry Again' zu schreiben und aufzunehmen."

Das Projekt habe ihr "wirklich die Tür zu einer Reihe von Bluegrass- und Akustikalben geöffnet", die den weiteren Verlauf ihrer Karriere in vielerlei Hinsicht verändert hätten. "Nun haben neue Fans diese Alben entdeckt, neue Americana-Musik-Communities haben sie begeistert aufgenommen", sagte Parton. Rückblickend betrachte sie diese Phase ihrer Karriere als "eine Art musikalische Renaissance". Abschließend bedankte sie sich bei allen Verantwortlichen der AMA: "Es ist wirklich eine große Ehre, und ihr sollt wissen, dass ich euch immer lieben werde."

- Werbung -



Langjährige Freundin spricht über Parton

Vor der Einspielung hatte Harris an den Beginn von Partons Karriere erinnert. 1967 habe Parton einen wichtigen Schritt gemacht, um ihren großen Traum zu verwirklichen, sagte die 79-Jährige: Damals sei sie als feste Sängerin und Duettpartnerin in die Fernsehshow von Porter Wagoner (1927-2007) gekommen. Die gemeinsamen Duette seien sowohl in der Sendung als auch in den Charts erfolgreich gewesen. "Aber Dolly war niemandes Anhängsel. Sie wollte mehr und sie verdiente mehr, und sie machte sich daran, es zu erreichen  immer zu ihren eigenen Bedingungen", sagte Harris. "Und wir alle wissen, was passierte, wenn Dolly sich etwas in den Kopf gesetzt hatte."



Im weiteren Verlauf ihrer Rede hob Harris Partons Entwicklung vom Country-Star zur Popsängerin und schließlich zur weltweit bekannten Ikone hervor. "Sie war eine unserer größten Songwriter aller Zeiten, aber auf der Bühne strahlte sie genauso hell", erklärte Harris. Parton habe erst die Fernsehbildschirme und später die Kinoleinwand zum Leuchten gebracht. Harris erinnerte zudem an Partons Engagement über die Musik hinaus  vom Freizeitpark Dollywood über die Leseförderinitiative Imagination Library bis zum Hilfsfonds My People Fund.



Zum Schluss kündigte sie Partons Videobotschaft an: Die Sängerin habe sie mit derselben Wärme und Freude aufgenommen, die sie ihr Leben lang geteilt habe. (spot/cw)