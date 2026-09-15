Von Lino Winter

Heute, 10:49h 4 Min.

Heute, 10:49h 4 Min.

Am Mittwochabend regierte zum Abschluss des achten Queerfilmfestivals einmal mehr das sympathische Chaos. Auf einen alles krönenden Abschlussfilm konnten sich die meisten der 13 Städte jedenfalls nicht einigen: das Chemsex-Epos "Die Passion nach G.H.B." gab es in Wien und Saarbrücken, verliebte Fernfahrer in "Flesh & Fuel" in Stuttgart und Leipzig, die Toxic-Dating-Comedy "Departures" in Nürnberg, die Girl-Empowerment-Saga "Fantasy" in Düsseldorf, den spanischen Crowdpleaser "Maspalomas" in Frankfurt, die arbeitskämpferische Love Story "Iván & Hadoum" in Gelsenkirchen.



Nur Halle, Dresden, Potsdam und Berlin lieferten mit der intergenerationalen Kurzfilmsammlung "Fucking Different Generations" von Kristian Petersen und dem deutschen Bruderliebe-Drama "Free at Heart" von Max Hegewald das identische Doppelprogramm  im Berliner Kino delphi LUX sogar in beiden Fällen begleitet von den anwesenden Filmcrews, die sich vom Publikum jeweils ausgelassen feiern lassen durften.

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Viele der Filme ein Wunder für sich

Wie viele Menschen das Queerfilmfestival in diesem Jahr in die Kinos zog, konnten die Festival-Macher:innen am Morgen danach noch nicht beantworten; aus Berlin, Köln und Wien heißt es jedoch, dass es wohl noch nie so viele gewesen seien. Unabhängig davon, ob das auch für die anderen Städte gilt, lässt sich nach den 18 Festivalfilmen zumindest schon einmal eine Bilanz festhalten: So stark wie aktuell stand das queere Kino wohl noch nie da, viele der Filme ein Wunder für sich. Die Zeit der angestrengten, sich ewig wiederholenden Coming-out-Narrative scheint vorbei, stattdessen öffnete jeder Film eine Tür in eine andere queere Welt  hatte etwas zu sagen über die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen; über die Kämpfe, die es zu bestreiten gilt; über die Hoffnungen und Sehnsüchte, die uns bewegen, und die Ungerechtigkeiten, die uns wütend machen.



Szene aus "Maspalomas!" (Bild: Salzgeber)

Man sitzt da in einem Film wie "Cooking up Democracy" von Monika Treut und wundert sich, wie ein Dokumentarfilm über queere Polit-Aktivist:innen in Taiwan so mitreißend erzählt sein kann, dass man deren Demokratie-Rezepte am liebsten gleich nachkochen möchte. Steht nach dem verstörenden Kammerspiel "Blue Film" von Elliot Tuttle noch Ewigkeiten diskutierend im Foyer, weil auch alle anderen dringenden Redebedarf haben. Konfrontiert sich in "Maspalomas" von Jose Mari Goenaga und Aitor Arregi mit der gern verdrängten Frage, wie wir als queere Menschen alt werden möchten, und verlässt den Saal mit feuchten Augen, aber voller Hoffnung.

Ein zum Heulen schöner Film: "On the Sea"

Dass kompromisslos queere Filme wie "On the Road" aus Mexiko und "Fantasy" aus Slowenien von ihren jeweiligen Ländern ins Oscar-Rennen geschickt wurden? Passt. Das gleiche wäre auch den Festivalfilmen "Jim Queen" und "Flesh & Fuel" aus Frankreich oder eben "Maspalomas" aus Spanien zuzutrauen gewesen. Wobei letzteres mit "La Bola Negra" dafür gerade einen Film ausgewählt hat, der zwar nicht auf dem Queerfilmfestival lief, aber schon in Cannes gezeigt hat, wie ganz großes queeres Kino aussehen kann.



Am Ende war es aber eine fast klassische, tränentreibende Liebesgeschichte im Stil von "Brokeback Mountain" und "God's Own Country", auf die sich beim Queerfilmfestival nahezu alle einigen konnten: Kein Film  so stand am Morgen schon fest  hat so viele Besucher:innen verzeichnet wie Helen Walsh's "On the Sea" über zwei verliebte Muschelfarmer an der sturmumtosten walisischen Küste. Auch das kommt hin  ein zum Heulen schöner Film. In Berlin, wo der extrem charmante Hauptdarsteller Barry Ward zu Gast war, musste ein Zusatz-Screening angesetzt werden; auch sonst hieß es vielerorts: ausverkauft.



Das Festival ist vorbei, nach 18 Filmen in sieben Tagen ist das auch ganz gut so. Erschöpfung, Glücksgefühle. Schön war's. Bis zum nächsten Mal.



Tröstlich: Einige der Festival-Filme kommen bald offiziell ins Kino, "Maspalomas" und "Jim Queen" schon am 24. September. "Free at Heart" folgt am 29. Oktober. "On the Sea" und "Iván & Hadoum" laufen am 5. November an.