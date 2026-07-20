Köln: anyway sucht Sozialarbeiter:in / (Sozial-) Pädagog:in (2/2)

Heute, 12:30h 2 Min.

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Der anyway e.V. ist Jugendhilfeträger, betreibt seit bald 30 Jahren das älteste und größte queere Jugendzentrum im deutschsprachigen Raum und bietet darüber hinaus Demokratie- und Vielfaltsarbeit, Medienprojekte, Jugendberatung u.v.m. Jährlich nutzen über 4.000 Personen unsere Angebote. Kernstück unserer Arbeit ist die Offene Jugendarbeit / die anyway-Bar. Der Verein ist von der Stadt Köln als Träger der Jugendhilfe nach §75 SGBVIII anerkannt.



Zur Begleitung und Stärkung von jungen LSBTIQ*, hier insbesondere von schwulen, bisexuellen und queeren Jungen* durch Angebote der offenen Jugendarbeit, Beratung und Netzwerkarbeit im Jugendzentrum "anyway e.V." in Köln suchen wir zum 01.11.2026 oder später:



Sozialarbeiter:in / (Sozial-) Pädagog:in

oder vergleichbar in Teilzeit mit 20 Stunden



Sie bringen mit:

● abgeschlossenes pädagogisches oder sozialwissenschaftliches Hochschulstudium

● Interesse an und möglichst Erfahrungen in der offenen Jugendarbeit / Jugendhilfe

● persönliche Affinität zur professionellen Arbeit mit der Zielgruppe

● Lebensweltkenntnisse von LSBTIQ* Jugendlichen

● Bereitschaft zur Arbeit am Abend und teilweise an Wochenenden

● konzeptionelles Denken und vernetzendes Handeln

● selbstständiges und strukturiertes Arbeiten, Teamfähigkeit

● geübter Umgang mit Social Media für die Presse- & Öffentlichkeitsarbeit des anyway

● Interesse an der Arbeit im Gastronomie-Bereich



Unser Angebot:

● Eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit großem Gestaltungsspielraum

● Schnelle Entscheidungen, Pragmatismus und Sinnhaftigkeit

● Mitarbeit in einem hochmotivierten, jungen und professionellen Team in einer dynamischen NGO

● Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, mobil zu arbeiten

● Förderung der persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung

● Ein Arbeitsfeld, das Demokratie, Chancengleichheit und Vielfalt in der Gesellschaft fördert und sich aktiv gegen Menschenfeindlichkeit einsetzt

● Ein von gegenseitiger Wertschätzung und Professionalität geprägtes Arbeitsklima

● Ein toller Arbeitsort mitten in Köln

● Eine langfristig angelegte und dauerhaft finanzierte Stelle in einem etablierten Arbeitsbereich.



Wir begrüßen die Bewerbungen von Menschen unabhängig von Behinderung, kultureller und sozialer Herkunft, Alter, Religion, geschlechtlicher oder sexueller Identität. Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den TVöD für den Sozial- und Erziehungsdienst. Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, aussagekräftiger Lebenslauf, Zeugnisse) sind in Form einer einzelnen PDF-Datei schnellstmöglich, spätestens jedoch bis zum 10. Oktober 2026 per E-Mail zu richten an . Für inhaltliche Rückfragen wenden Sie sich bitte an selbigen Kontakt.



Wir weisen darauf hin, dass die Einreichung Ihrer Bewerbung eine datenschutzrechtliche Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns darstellt. Näheres zur Rechtsgrundlage und Datenverwendung finden Sie im Hinweisblatt zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).