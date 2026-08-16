

Kardinal Burke 2025 im Petersdom (Bild: IMAGO / Catholicpressphoto)

Heute, 12:57h 3 Min.

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Der amerikanische Kardinal Raymond Leo Burke hat in der Youtube-Interviewsendung "The Shawn Ryan Show" queere Menschen als "gottlos" bezeichnet und einen Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch hergestellt. Der 78-Jährige sprach in dem zweistündigen Video zum Alten Testament über Sodom und Gomorrha und behauptete: "Die Menschen dort fingen an, gottlos zu leben, und vor allem gab es dort homosexuelle Aktivitäten, unnatürliche Anziehung zwischen Menschen desselben Geschlechts, und dann missbrauchten sie sogar Menschen, die vorbeikamen, boten ihnen Gastfreundschaft an, jedoch mit der Absicht, sie sexuell zu missbrauchen, unnatürliche Beziehungen mit ihnen zu haben."



Heute herrschten ähnliche Zustände "wie in den Tagen Noahs", so Burke weiter. Er sprach von einer "Rebellion" gegen Gott. "Wir sehen es auch in der gesamten sogenannten homosexuellen Agenda, wenn behauptet wird, dass man eine Ehe führen könne", erklärte der frühere Erzbischof von St. Louis. "Es gibt Länder  das Land meiner eigenen Vorfahren, Irland -, die in ihre Verfassung geschrieben haben, dass man die Ehe zwischen zwei Menschen desselben Geschlechts schließen kann. Ich sage: Das ist eine Häresie [Ketzerei, Red.], nicht nur gegen den Glauben und das, was uns die Heilige Schrift lehrt, sondern gegen die Vernunft selbst. Es ist klar, dass Gott den Mann für die Frau und die Frau für den Mann geschaffen hat, und dass er uns nicht dazu geschaffen hat, geschlechtliche Beziehungen mit einer Person desselben Geschlechts zu haben."

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Burke: Trans Menschen können nicht glücklich werden

Burke teilte dabei auch gegen trans Menschen aus, die aus seiner Sicht nicht existierten. Er beklagte jedoch, dass Ärzt*innen inzwischen trans Menschen anerkennen und behandeln würden. "Natürlich stellt sich heraus, dass auf diese Weise niemand glücklich werden kann", so der Geistliche. In Wirklichkeit zeigen Studien jedoch, dass die Behandlung von trans Menschen positive Auswirkungen auf ihre Gesundheit hat. Eine kürzlich veröffentlichte Studie hat etwa herausgefunden, dass Hormonbehandlung das Suizid-Risiko von trans Jugendlichen erheblich senkt (queer.de berichtete).



In der Bibel wird der Untergang von Sodom und Gomorrha vor allem in Genesis 19 (1. Buch Mose 19) geschildert. Dass die Erzählung der benachbarten Städte mit Homosexualität verknüpft wird, geht allein auf diesen Text zurück. Das katholische Lehramt verweist bei der Ablehnung homosexueller Handlungen traditionell auf Genesis 19 und bezeichnet gleichgeschlechtliche Handlungen im noch heute gültigen Katechismus als Akte von "schlimmer Abirrung". Gleichgeschlechtliche Liebe sei "in keinem Fall zu billigen".



Teilweise sehen katholische Theolog*innen die Geschichte von Sodom und Gomorrha hingegen als Verurteilung von sexualisierter Gewalt an und nicht als Verurteilung von sexueller Orientierung. Andere biblische Schriften wie Hesekiel und Matthäus, die auf Sodom Bezug nehmen, erwähnen Homosexualität mit keinem Wort. Sie verurteilen Sodom wegen Hochmuts, unterlassener Hilfeleistung gegenüber Armen und Missachtung der Gastfreundschaft.

Burke war einst einer der einflussreichsten Kirchenführer

Raymond Leo Burke gilt weltweit als eine der prominentesten und einflussreichsten Leitfiguren des streng konservativen Flügels der römisch-katholischen Kirche. Er war unter Papst Benedikt XVI. Leiter des höchsten Gerichts der römischen Kurie.



Seit Jahrzehnten macht er gegen queere Menschen Stimmung. Burke bezeichnete etwa die Adoption von Kindern durch gleichgeschlechtliche Paare öffentlich als eine Form von Kindesmissbrauch und erklärte die rechtliche Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften als "tödliche Bedrohung für das Gemeinwohl". Er machte zudem die "Plage der homosexuellen Agenda" für die jahrzehntelange Missbrauchsserie in der katholischen Kirche verantwortlich.



In Deutschland sind Bischöfe in der Regel weniger queerfeindlich als Burke, allerdings gibt es Ausnahmen: So behauptete der Passauer Bischof Stefan Oster erst im vergangenen Monat, dass die "geglaubte Nichtexistenz Gottes" Menschen queer mache (queer.de berichtete). Er bekämpft auch mit queerfeindlichen Mitstreitern wie Rudolf Voderholzer aus Regensburg und Rainer Maria Woelki aus Köln jegliches Zugehen der katholischen Kirche auf sexuelle und geschlechtliche Minderheiten (queer.de berichtete). (dk)