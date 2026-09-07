Brutaler homophober Angriff in Prenzlauer Berg

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Im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg ist nach Polizeiangaben ein 26-Jähriger in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von mehreren Personen offenbar aus Homo­sexuellenfeindlichkeit überfallen und verletzt worden. Gegenüber den Einsatzkräften gab der Mann an, dass er sich gegen 23:45 Uhr am Eingang zum S-Bahnhof Landsberger Allee aufhielt, als ihn ein ihm unbekannter Mann nach einer Zigarette fragte. Obendrein interessierte sich der Unbekannte für die sexuelle Orientierung des 26-Jährigen.



Im Anschluss an seine Antwort habe ihm der Fremde unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Als der Angegriffene daraufhin zu Boden ging, traten weitere Tatverdächtige an ihn heran, entkleideten ihn zum Teil und entwendeten seine Wertgegenstände. Anschließend ergriffen sie die Flucht.



Der 26-Jährige, der Verletzungen im Gesicht erlitt, wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär aufgenommen wurde.



Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen, weil es sich um ein queer­feindliches Hass­verbrechen handeln könnte.

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Immer wieder gibt es aus Berlin Berichte über LGBTI-feindliche Übergriffe, da die Landespolizei mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt publik macht und diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit meldet. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner*innen für queere Menschen. (pm/cw)