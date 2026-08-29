Nouripour verteidigt Spahn: "Der muss ja was arbeiten"

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Der grüne Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour hat am Mittwoch in der ARD-Sendung "Maischberger" verteidigt, dass der CDU-Politiker Jens Spahn nach der Leihmutterschaftsaffäre jetzt Mitglied des mächtigen Haushaltsausschusses ist.



Auf eine Frage von Moderatorin Sandra Maischberger antwortete Nouripour pragmatisch: "Ich glaube, dass es Konsequenzen geben musste, nachdem das Vertrauen so aufgebraucht war. Es ist ja vor allem intern bei der CDU sehr viel losgewesen." Weiter erklärte er, er teile die Ansicht des ebenfalls anwesenden neuen Unionsfraktionsvorsitzenden Thorsten Frei, dass Spahn als Mitglied der Fraktion auch in einem Ausschuss sitzen müsse. Nouripour: "Und ich teil das: Der muss ja was arbeiten. Und dementsprechend ist gut, dass er in dem Ausschuss sitzt und da auch was leistet."



Spahn war Mitte Juli als Unionsfraktionschef zurückgetreten, nachdem er bekannt gegeben hatte, mit seinem Ehemann ein Kind via Leihmutter bekommen zu haben (queer.de berichtete). Das führte innerparteilich zu viel Kritik, weil sich Spahn zuvor klar und deutlich gegen Leihmutterschaft ausgesprochen hatte. 2015 hatte er etwa in einem Interview gesagt: "Als schwuler Mann und Christ kann ich mich persönlich nur sehr schwer mit der Idee eines gemieteten Mutterbauchs anfreunden."

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Ansonsten besprachen Nouripour und Frei eine Reihe politischer Themen wie den Unterstützerbrief der CDU-Ministerpräsidenten oder den Druck vor anstehenden Landtagswahlen. Zudem sprach sich Frei dafür aus, länger auf Verbrenner-Autos zu setzen und die Steuern auf Benzin und Diesel zu senken.

Spahn macht derzeit eine Entschuldigungstour durch seine Partei (queer.de berichtete). Unterdessen wird über ein Comeback des früheren Bundesgesundheitsministers spekuliert. Daran glauben auch andere Unions-Granden. CSU-Chef Markus Söder sagte etwa im Juli, er "glaube, dass der Weg von Jens Spahn noch nicht beendet ist"  vor allem bei einer Person "mit solchen Talenten und so einer politischen Kraft". (dk)