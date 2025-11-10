Gerichtsverhandlung gegen Jurassica Parka am kommenden Mittwoch



Jurassica Parka in einem Bild vom März 2023 (Bild: IMAGO / Gartner)

Heute, 14:32h 2 Min.

2 Min.

Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten wird laut einem Bericht des "Tagesspiegels" am 23. September gegen Mario O. alias Dragqueen Jurassica Parka verhandeln. Bereits im Mai hatte die Staatsanwaltschaft Anklage gegen O. wegen Besitzes von kinderpornografischen und jugendpornografischen Inhalten erhoben (queer.de berichtete).



Der Fall um Jurassica Parka war im Oktober 2025 publik geworden (queer.de berichtete). Zu diesem Zeitpunkt gehörte Parka zu den populärsten Dragqueens der Bundeshauptstadt, mit der sich oft Stars der Unterhaltungsbranche oder Politiker*innen ablichten ließen. Danach zog sich Parka vollständig aus der Öffentlichkeit zurück.



Laut "Tagesspiegel" hatte die Polizei bei einer Razzia in der Wohnung der Dragqueen im Juli 2025 131 Videodateien mit mutmaßlich kinderpornografischem Material gefunden, die eine Länge von fast fünfeinhalb Stunden haben sollen. Außerdem seien 28 entsprechende Bilder auf ihren Festplatten entdeckt worden. Unter Kinderpornografie werden nach Paragraf 184b Strafgesetzbuch Darstellungen von sexuellen Handlungen von Personen unter 14 Jahren bezeichnet. Das jugendpornografische Video-Material  also die Darstellung von 14- bis 17-Jährigen  habe eine Länge von insgesamt 56 Minuten gehabt.

- Werbung -



Parka wegen Besitzes von Kinderpornografie vorbestraft

Kurze Zeit nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe berichtete das queere Stadtmagazin "Siegessäule", dass Parka bereits 2023 wegen "Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Schriften" zu einer Geldstrafe verurteilt worden war und seither vorbestraft ist (queer.de berichtete). O. erhielt damals eine Geldstrafe in Höhe von 11.200 Euro (160 Tagessätze zu je 70 Euro). Das Strafmaß war recht milde ausgefallen, da der Verurteilte "reumütig und geständig war, es sich um eine spontane Tat handelte und die Tat bereits einige Zeit zurücklag", so das Schöffengericht. Der Tatvorwurf hatte sich auf das Jahr 2021 bezogen.



Gegenüber der "Welt" erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft im Mai dieses Jahres, dass sich ein vorheriges Urteil strafverschärfend auswirken könne, sofern es sich um denselben Straftatbestand handle. O. könnte eine Haftstrafe drohen.



Frühere Weggefährtinnen wie Margot Schlönzke oder Jacky-Oh Weinhaus distanzierten sich nach Bekanntwerden der Vorwürfe umgehend von Parka und betonten, dass Kinderpornografie ein Verbrechen sei. Rechte und rechtsextreme Kräfte versuchten seither trotzdem, alle Dragqueens für die Tat verantwortlich zu machen. AfD-Politiker*innen wiederholten den Vorwurf, dass Dragqueens eine pauschale Gefahr für Kinder seien (queer.de berichtete). Im letzten Monat zeigte die NRW-Dragqueen Gräfin Henriette von Küppersbusch etwa den AfD-Politiker Jan Pioch an, weil dieser sie mit Parkas mutmaßlicher Tat in Zusammenhang gebracht hatte (queer.de berichtete). (cw)