Nach antiqueeren Razzien in der Türkei: Solidarität aus Europa

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Menschenrechts- und Queerbeauftragte aus sechs europäischen Ländern haben in einer gemeinsamen Erklärung die Maßnahmen gegen queere Personen in der Türkei als "zutiefst beunruhigend" bezeichnet. In einem Post auf Social Media schrieben die Vertreter*innen aus Deutschland, Schweden, Finnland, Frankreich, Island und den Niederlanden, das Recht etwa auf friedliche Versammlungsfreiheit sowie die Meinungsfreiheit, auch für queere Personen, müsse gemäß der internationalen Menschenrechtsnormen und der Europäischen Menschenrechtskonvention uneingeschränkt geachtet werden. Zu deren Einhaltung habe sich die Türkei verpflichtet.



Die Unterzeichner*innen bekundeten "uneingeschränkte Solidarität mit allen LGBTI+-Personen in der Türkei". In Deutschland wird die Erklärung von der Beauftragten der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, Sophie Koch, und vom Menschenrechtsbeauftragten Lars Castellucci (beide SPD) unterstützt. Die Position des Queerbeauftragten wie in Deutschland gibt es unter den Unterstützterländern nur in Frankreich, dort heißt der der Posten "Sonderbotschafter für LGBTI+-Rechte".



Razzien und Festnahmen bei bekannten LGBTI-Vereinen



Am vergangenen Wochenende hatte es landesweite Razzien in der Türkei unter anderem bei queeren Vereinen gegeben, zahlreiche Personen wurden festgenommen (queer.de berichtete). Die Justiz wirft ihnen etwa Obszönität und Prostitution vor.



Justizminister Akın Gürlek hatte laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu erklärt, eine Untersuchung der Finanzberichte der Vereine habe ergeben, dass hohe Geldbeträge von öffentlichen Einrichtungen aus dem Ausland überwiesen wurden. Der regierungsnahe türkische Sender Ahaber berichtete nun, aus Prüfberichten des Gouverneursamtes Istanbul gehe auch hervor, dass die Vereine nicht im Sinne ihrer Gründungszwecke handelten. Ahaber verwies dabei etwa auf den Verein Listag, den unter anderem die deutsche Heinrich-Böll-Stiftung in der Vergangenheit  zuletzt 2023  unterstützte. Listag ist ein Verein, der Familien und Freund*innen von queeren Personen unterstützt.

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Deutsche Stiftung weist Vorwurf zurück

Die Heinrich-Böll-Stiftung wehrt sich gegen den Vorwurf, Vereine unrechtmäßig finanziert zu haben. "Wenn wir Kenntnis davon hätten, dass eine Organisation Prostitution fördert, würden wir diese Organisation natürlich nicht fördern", sagte Dawid Bartelt, Büroleiter der Stiftung in Istanbul, der Deutschen Presse-Agentur.



Bartelt sagte, die Arbeit der Stiftung werde regelmäßig von türkischen Behörden kontrolliert. "Es ist tatsächlich kein Geheimnis, auch für die türkische Regierung nicht, dass wir LGBTI-Organisationen unterstützen", sagt Bartelt. Es stehe sogar in der Satzung der türkischen Repräsentanz der Böll-Stiftung und die sei dem türkischen Vereinsamt vorgelegt und genehmigt worden.



Homosexualität ist in der Türkei nicht strafbar. Zugleich ist Homophobie weit verbreitet. Präsident Recep Tayyip Erdoğan schmäht immer wieder Menschen aus der queeren Community und beschimpft diese als "Perverse". Sein früherer Justizminister Yılmaz Tunç verteidigte die Razzien als Maßnahme zum Schutz von "Kindern und der Institution der Familie".

Untersuchungshaft für mehr als 80 Festgenommene angeordnet

Bis Mittwochabend hatten Gerichte laut der queeren Organisation Kaos GL in mehreren Städten für 81 der am Sonntag Festgenommenen Untersuchungshaft angeordnet. Kaos GL war bei den Razzien am Sonntag ebenfalls ins Visier geraten.



Am Mittwoch wurden zudem 33 weitere Menschen in Istanbul einem Richter vorgeführt  nach Angaben von Kaos GL wurden 20 von ihnen inhaftiert, die übrigen 13 wurden demnach unter Auflagen freigelassen. Mindestens neun der Inhaftierten sind Vertreter von queeren Organisationen.



Zudem sind mehr als 100 Demonstrierende, die aus Protest gegen das Verbot auf die Straße gegangen sind, wieder auf freiem Fuß. Der Anwaltsverband CHD bestätigte am Mittwochabend die Freilassung aller 106 am Vortag festgenommenen Protestteilnehmer. Ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP war bei der Freilassung der meisten von ihnen dabei.



Unter den Festgenommenen waren nach Angaben des CHD und der Tageszeitung "BirGün" ein ARD-Journalist und ein "Birgün"-Reporter. Beide hatten demnach über die Proteste berichtet.



Die Demonstrant*innen hatten sich am Dienstag vor dem Istanbuler Justizpalast versammelt. Menschenrechtsaktivisten wollten dort eine Erklärung verlesen, in der sie die ausgedehnten Razzien gegen Mitglieder und Aktivisten der LGBTQ-Community verurteilten. Bevor die Protestierenden Reden halten konnten, lösten die Polizeikräfte die Demonstration auf und nahmen zahlreiche Teilnehmende fest. (dpa/AFP/cw)