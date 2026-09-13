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Der queere Verein LSVD+ hat sich tief enttäuscht über den am Mittwoch vorgestellten Zehn-Punkte-Plan der Bundesregierung geäußert, mit dem Schwarz-Rot Konsequenzen aus dem islamistischen Terroranschlag beim CSD Ende Juli in Berlin ziehen wollte. "Dass die Bundesregierung nach dem Angriff auf die queere Community am Rande des Berliner CSDs zehn Maßnahmen vorlegt, von denen keine einzige explizit der Bekämpfung von Queerfeindlichkeit dient, ist mehr als enttäuschend", teilte das LSVD+-Bundesvorstandsmitglied Andre Lehmann am Donnerstag mit. "Die Forderungen der queeren Community zu ignorieren, ist eine Themenverfehlung."



Der LSVD+ hatte nach dem Anschlag einen Plan mit zehn Sofortmaßnahmen vorgestellt (queer.de berichtete). Dazu zählt etwa die gezielte Bekämpfung von Queerfeindlichkeit. Diese Vorschläge hat die Regierung bislang nicht nur völlig ignoriert, sondern das Gegenteil getan: So wurden nach dem CSD-Anschlag weitere Streichungen bei queeren Projekten bekannt (queer.de berichtete). Die Bundesregierung setzte in ihrem Zehn-Punkte-Plan insbesondere auf härtere Strafen für schwere Messerangriffe und einen stärkeren Fokus auf Sicherheitsinteressen bei Bewährungsentscheidungen (queer.de berichtete).



"Zwar ist es wichtig und richtig, dass die Bundesregierung konkrete Konsequenzen aus dem islamistischen Anschlag auf die Berliner Christopher-Street-Day-Demonstration zieht", so Lehmann. "Bei unserer Community und in der Zivilgesellschaft entsteht jedoch einmal mehr der Eindruck, dass unsere konkreten Bedarfe und Forderungen nicht ernst genommen werden. Von der ursachenbezogenen Bekämpfung von Queerfeindlichkeit ist bei der Bundesregierung keine Rede."

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LSVD+: Warum gibt es keine einzige Maßnahme zur Bekämpfung von Queerfeindlichkeit?

Die nun vorgestellten Maßnahmen ließen die Frage offen, "weshalb keine einzige Maßnahme dezidiert der Bekämpfung queerfeindlichen Hasses dient", sagte Lehmann weiter. "Der Hass auf queere Menschen nimmt seit Jahren in der gesamten Gesellschaft massiv zu und muss spezifisch bekämpft werden. Auch Veröffentlichungen der Sicherheitsbehörden zeichnen ein alarmierendes Bild dieser Entwicklung wie zuletzt der Jahresbericht des Militärischen Abschirmdienstes."



Die Bundesregierung müsse nun in den direkten Austausch mit der queeren Zivilgesellschaft treten, etwa durch einen ressortübergreifenden Spitzengipfel gegen Queerfeindlichkeit. Daran solle sich neben dem Bundeskanzleramt auch das Innen-, Justiz- und Familienministerium beteiligen, forderte Lehmann. "Außerdem sollte die queere Zivilgesellschaft vor der Pride-Saison an den Strategien der Sicherheitsbehörden beteiligt werden."



Für den LSVD+ sei klar: "Terrorbekämpfung alleine reicht nicht aus. Stattdessen muss schon in der Mitte der Gesellschaft bei der Prävention der Radikalisierung und der Stärkung der Strukturen, die queeres Leben schützen, angesetzt werden." (dk)