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Wegen Israels Teilnahme

Irland boykottiert weiter den ESC

Das erfolgreichste ESC-Land will weiterhin nicht mitmachen, weil Israel dabei ist.


Diese Bilder wird man so schnell nicht wieder sehen: Zweifachsieger Johnny Logan war 1988 enthusiastisch, als der ESC in der irischen Hauptstadt ausgetragen wurde (Bild: IMAGO / STAR-MEDIA)

Aus Protest gegen die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest (ESC) will Irland das größte im Fernsehen übertragenen Musikereignis der Welt auch im kommenden Jahr boykottieren. Irland werde weder einen Act nominieren noch die Veranstaltung übertragen, erklärte am Donnerstag der öffentlich-rechtliche Fernsehsender RTÉ.

Zur Begründung führte der Sender an: "RTÉ ist der Ansicht, dass eine Teilnahme Irlands angesichts des erschütternden und anhaltenden Verlusts von Menschenleben in Gaza sowie der dortigen humanitären Krise, die weiterhin das Leben so vieler Zivilisten gefährdet, nicht zu rechtfertigen ist. RTÉ zeigt sich zudem weiterhin zutiefst besorgt darüber, dass internationalen Journalisten der unabhängige Zugang zu diesem Gebiet nach wie vor verwehrt wird."

Damit ist Irland das zweite Land, das den im kommenden Jahr in Bulgarien ausgetragenen Musikwettbewerb boykottiert. Im August hatten bereits die Niederlande erklärt, dass sie aus Protest gegen Israel erneut nicht teilnehmen werden (queer.de berichtete).

Irland und die Niederlande hatten bereits in diesem Jahr zusammen mit drei weiteren Ländern den im Mai in Wien ausgerichteten ESC boykottiert. Sie forderten einen Ausschluss Israels vom Musikwettbewerb wegen des Vorgehens der israelischen Armee im Gaza-Krieg, den die radikalislamische Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023 mit ihrem brutalen Überfall auf Israel ausgelöst hatte.

Nach dem Sieg der bulgarischen Sängerin Dara mit ihrem Partylied "Bangaranga" in Wien findet die 71. Ausgabe des Wettbewerbs am 15. Mai 2027 in der bulgarischen Küstenstadt Burgas statt (queer.de berichtete).

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Irland gewann den ESC sieben Mal

Irland ist neben Schweden das erfolgreichste Land beim ESC. Beide Nationen waren insgesamt sieben Mal beim Musikfestival siegreich. Irland hatte dabei  wie auch der Nachbar Großbritannien  vor allem im letzten Jahrhundert von der Sprachregelung profitiert. Seitdem alle Länder auf Englisch antreten dürfen, konnte die Republik aber nie wieder einen Sieg einfahren. Zuletzt gewann Irland im Jahr 1996 mit dem irischen Folksong "The Voice", vorgetragen von der Sängerin Eimear Quinn.

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Konkurrent Israel war zuletzt viel erfolgreicher als die Insel: Das letzte Mal, als Irland besser abschnitt als der jüdische Staat, war im Jahr 2014.

Nach seinem Regelwerk muss der ESC neutral und unpolitisch sein. Nach dem Streit um die Teilnahme Israels hatte die Europäische Rundfunkunion (EBU) als Veranstalterin Mitte August entschieden, dass Länder im Kriegszustand nicht Gastgeber des Musikwettbewerbs sein dürfen (queer.de berichtete). Israel wurde bei der Verkündung dieser Entscheidung nicht ausdrücklich genannt. (AFP/dk)

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