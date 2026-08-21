Mannheimer OB legt Beschwerde gegen Swinger-Stadtrat ein

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Mannheim

Eine Swingerparty des Stadtrats Julien Ferrat und die Folgen bereiten den Gerichten in Baden Kopfzerbrechen (Bild: Die Mannheimer)

Die Stadt Mannheim musste am Donnerstag im Amtsblatt doch nicht einen Artikel des Stadtrats Julien Ferrat mit dem Titel "Zensur im Amtsblatt der Stadt Mannheim schadet der Demokratie" veröffentlichen. Zwar hatte Ferrat am Dienstag vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe einen entsprechenden Prozess gewonnen (queer.de berichtete). Allerdings legte Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) gegen die Entscheidung in der nächsten Instanz  beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim  Beschwerde dagegen ein. Dieses Gericht teilte mit, dass die Veröffentlichung des Artikels wegen der Kürze der Zeit nun doch nicht erfolgen müsse.

Der Artikel hatte nach Ansicht der Stadt falsche Angaben enthalten. Das Verwaltungsgericht hatte noch in einer Eilentscheidung geurteilt, dass der Text zwar "verkürzt oder unvollständig sein" möge, aber nicht "die Grenze zur Falschbehauptung" überschreite.

Der Hintergrund: Ferrat hatte wochenlang eine Swingerparty im Rathaus angekündigt, die Stadt lehnte entsprechende Aufrufe im Amtsblatt zweimal ab; Ende August feierte Ferrat die Party dennoch  ohne Genehmigung, mit neun Teilnehmenden (queer.de berichtete). Aktueller Streitpunkt war die Veröffentlichung eines weiteren Artikels von Ferrat über die Nichtgenehmigung seiner Swingerparty-Ankündigung.

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Ferrat: OB ist "ein schlechter Verlierer"

Ferrat kritisierte das Vorgehen des Stadtchefs scharf: "In meinen Augen ist Christian Specht ein schlechter Verlierer. Aber so ist jetzt zumindest klar, dass Zensur im städtischen Amtsblatt nicht nur von der Amtsblatt-Redaktion, sondern auch vom Rathaus-Chef höchstpersönlich begehrt wird. Kurzum: OB Specht will Zensur im Amtsblatt."

Der Verwaltungsgerichtshof teilte gegenüber dem SWR mit, er müsse nun grundsätzlich entscheiden, ob der Stadtrat das Recht auf eine spätere Veröffentlichung im Amtsblatt hat. (cw)

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