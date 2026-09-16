"Ich kann keine Abziehbilder oder Klischees spielen, nur Menschen"

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Heute, 06:08h 7 Min.

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Als Gegenspieler von Benedict Cumberbatch in der Serie "Sherlock" gelang Andrew Scott der Durchbruch, seither war der immer wieder auch auf den Theaterbühnen erfolgreiche Ire in so unterschiedlichen Filmen wie "Pride", "James Bond: Spectre", "1917" oder "All of Us Strangers", aber auch Serien wie "Fleabag" oder "Ripley" zu sehen. Für seine Rolle in "Blue Moon" erhielt der schwule Schauspieler auf der Berlinale 2025 den Silbernen Bären für die beste Nebenrolle, dreimal war er außerdem für den Golden Globe nominiert.



Als britischer Meteorloge, der in der Vorbereitung zum D-Day den US-General Eisenhower berät, ist er nun im Kinofilm "Pressure" zu sehen. Wir sprachen Scott, der im Oktober seinen 50. Geburtstag feiert, dazu im Interview. Und freuen uns jetzt schon auf seinen Film "Elsinore" (ab Februar im Kino), in dem er seinen 1990 an Aids gestorbenen Kollegen Ian Charleson verkörpert.

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Poster zum Film: "Pressure" läuft seit 17. September 2026 bundesweit im Kino

Mr. Scott, Ihr neuer Film "Pressure" basiert auf einem Theaterstück, erzählt aber eine wahre Begebenheit aus dem Zweiten Weltkrieg. Sind Sie jemand, der sich für Geschichte interessiert?



Oh ja, sehr sogar. Hätte ich mehr Zeit, würde ich gerne all das, was man früher in der Schule im Geschichtsunterricht behandelt hat, heute als Erwachsener noch einmal lernen. Und dann ganz anders auf- und wahrnehmen. So vieles, was heutzutage in unserer Welt schiefläuft, ist bei genauem Hinsehen schon einmal passiert. Wir könnten und sollten viel mehr aus der Vergangenheit lernen. Was mich an "Pressure" aber außerdem reizte, war der Blick des Films auf die Themen Umwelt und Natur. Diese Geschichte ist eine Lektion in Sachen Demut gegenüber der Natur. Denn so sehr wir immer glauben, als Menschen alles unter unserer Kontrolle haben zu können, zeigt sich regelmäßig, dass da eben doch auch noch deutlich größere Kräfte am Werk sind.



Gleichzeitig erzählt "Pressure" weniger vom Kampf Mensch gegen Natur als von Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten zwischen Menschen



Ein weiterer Aspekt, den ich an diesem Drehbuch sehr spannend fand. Denn dank der Algorithmen im Internet, der vermeintlichen Spaltung der Gesellschaft und ähnlicher Faktoren wird es heutzutage ja immer schwieriger, zu diskutieren und eine andere Meinung zu haben als sein Gegenüber, ohne dass man die andere Person gleich zu seinem Feind macht. Eine fatale Entwicklung. Es ist so wichtig, auch Streits auszuhalten und mit Menschen zu koexistieren, die anders denken oder unterschiedliche Perspektiven und Ansichten haben. Man kann streiten und diskutieren und dennoch letztlich Verbündete sein, solange beide Seiten letztlich das Allgemeinwohl im Blick und als Ziel haben.



Der Film zeigt einen kriegsentscheidenden Moment, der über das Schicksal der Welt entscheiden könnte, und erzählt vom enormen Druck politischer Entscheidungen. Wie wichtig war es Ihnen, darüber trotzdem auch die Menschlichkeit der Figuren sichtbar zu machen?



Diese Menschlichkeit war bereits im Drehbuch sehr greifbar und für mich ganz entscheidend. Ich kann keine Abziehbilder oder Klischees spielen, nur Menschen. Und jeder Mensch ist auch schwach und verletzlich. Selbst diejenigen, die wir historisch gesehen als Helden feiern. Die Tatsache, dass keiner von uns weiß, was uns nach dem Tod erwartet, eint uns diesbezüglich alle. Der Meteorologe James Stagg, den ich in "Pressure" spiele, ist gerade deswegen ein so interessanter Kino-Protagonist, weil er auf den ersten Blick nicht dem klassischen Bild eines Helden entspricht. Schon allein körperlich ist er nicht sonderlich beeindruckend. Aber er bringt reichlich Integrität mit, traut sich, den Mächtigeren die Wahrheit zu sahen, und ist ein aufrichtiger Mensch, der versucht, das Richtige zu tun. Gerade in Kriegsfilmen sieht man jemanden wie ihn wohl eher selten.



Was macht denn für Sie, jenseits der zuletzt genannten Punkte, einen Helden aus?



Ehrlich gesagt tue ich mich mit dem Konzept von Heldentum insgesamt schwer. Menschen immer nur in Helden und Bösewichte zu unterteilen, oder auch in Protagonisten und Antagonisten, ist doch letztlich Quatsch. Denn jeder ist der Protagonist seines eigenen Lebens, und niemand bestreitet seinen Alltag in dem Glauben, er sei ein Bösewicht. Im Kino oder auch in Fernsehen und Literatur wird viel zu oft erwartet, dass die Protagonisten sympathisch und einnehmend sind, damit möglichst viele Menschen mit ihnen mitfiebern und mitfühlen. Deswegen ist jemand wie Stagg  ein eher wenig charismatischer oder herzlicher, sondern recht verschlossen-wortkarger Mann  alles andere als ein typischer Held. Und siehe da: Das funktioniert trotzdem! Denn das Publikum ist viel klüger als ihm oft zugetraut wird. Die Leute gehen durchaus mit, wenn ihnen die Kamera vermittelt, dass dieser womöglich sogar etwas frostig gezeichnete Mann der Protagonist der Geschichte ist. Und vielleicht hören sie dann sogar eher auf das, was er sagt, und achten nicht nur darauf, wie er es sagt.

Seit einiger Zeit sind Sie fleißig wie selten. Nach "Wake Up Dead Man", "Blue Moon" oder "Pressure" feierte gerade Ihr neuer, bereits für die Oscars gehandelter Film "Elsinore" Weltpremiere. Gastrollen in den Serien "Too Much" und "The Comeback" hatten Sie ebenfalls, und die nächsten Filme  etwa mit der französischen Regisseurin Justine Triet oder an der Seite von Michelle Williams oder Emily Blunt  sind bereits abgedreht. Gab es zuletzt einfach besonders viele interessante Angebote oder befinden Sie sich allgemein in einer Lebensphase, in der Sie besonders gerne arbeiten?



Ich habe die Schauspielerei nie nicht geliebt! Meine Arbeit macht mir Spaß, die Zusammenarbeit mit klugen, kreativen Menschen erfüllt mich. Und ich bin dankbar dafür, dass ich zuletzt wirklich gesegnet war mit tollen Projekten. Es gibt verschiedene Gründe, warum ich in den zurückliegenden Jahren besonders viele Rollen gespielt habe. Aber oft hängt natürlich alles am Timing. Und am Zufall. Gerade bin ich an einem Punkt, an dem ich merke, dass ich mal vorübergehend einen Gang zurückschalten sollte. Allerdings nicht mangels Interesses, sondern einfach für meinen Energie-Haushalt.



Auf welche Gründe spielten Sie gerade an?



Ach, da meinte ich durchaus persönliche Faktoren. Dinge, die ich zuletzt in meinem Leben durchgemacht habe, und ganz allgemein die Lebensphase, in der ich mich gerade befinde, sorgten dafür, dass ich auf gewisse Geschichten und Figuren in den mir vorliegenden Drehbüchern besonders angesprungen bin. Die Schauspielerei ist für mich immer wieder auch ein wunderbarer Weg, mich mit Dingen auseinanderzusetzen, die auch mit mir privat etwas zu tun haben. Sie ist oft eine Gelegenheit, etwas auszudrücken, was sonst ungesagt bliebe, und kann mitunter richtig katharische Wirkung haben.



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Was würden Sie Ihrem jüngeren Ich sagen? Dem Andrew, der vor 30 Jahren gerade damit begann, sich in Film und Theater erste Sporen zu verdienen?



Puh, der wichtigste Rat wäre im Rückblick sicherlich: Mach dir keine Sorgen! Als junger Schauspieler hat man immer Angst, nicht gesehen zu werden. Man möchte sich ausdrücken und mitteilen, aber selbstverständlich nicht im luftleeren Raum. Ansonsten kann ich, mir selbst oder anderen, immer nur raten: Orientiere dich an guten Texten! Man sollte nicht dem Irrglauben erliegen, als Schauspieler aus einem mäßigen Skript einen großartigen Film machen zu können. Oder mit einer unterdurchschnittlich geschriebenen Figur eine fantastische Performance hinlegen zu können. Aber wenn man auf wirklich gute Drehbücher setzt, hat man die beste Ausgangslage, um auch schauspielerisch überzeugen zu können.



Wo wir gerade zurückblicken: Auf welche Ihrer Rollen werden Sie eigentlich am häufigsten angesprochen?



Das ändert sich ständig, und es ist längst nicht immer nur der letzte Film, in dem ich im Kino zu sehen war. Ich staune immer, wie viele Menschen mit mir über Filme sprechen wollen  und wohlgemerkt oft richtig tiefschürfend  die gefühlt eigentlich nur sechs Zuschauende hatten. Aber ich werde oft auch auf Theater-Rollen angesprochen. Immer häufiger sogar von Menschen, die nur die abgefilmte Version des Stückes gesehen haben, was es ja heutzutage immer häufiger gibt. Diese Entwicklung freut mich besonders, denn so können auch diejenigen unsere Bühnenarbeit sehen, die nicht in London oder New York leben oder sich eine Reise dorthin nicht unbedingt leisten können.

Infos zum Film



Pressure. Drama. USA 2026. Regie Anthony Maras. Cast: Andrew Scott, Brendan Fraser, Kerry Condon, Chris Messina, Damian Lewis, Con O'Neill, Robert Portal. Laufzeit: 101 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung. FSK 12. Verleih: Studiocanal. Kinostart: 17. September 2026